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Без кричащих цветов: историческому зданию по улице Машерова вернули прежний вид
Новости Беларуси. Раньше здесь было полицейское управление. Здание на Машерова 3 пережило войну, и до сих пор в нем работают люди, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Но фасад устарел, и его решили преобразить: покрасить в ярко-коралловый цвет. Однако местным жителям такая расцветка пришлась не по душе. И вот с раннего утра рабочие возвращают зданию прежний темно-бордовый колер.
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Новости Беларуси. Раньше здесь было полицейское управление. Здание на Машерова 3 пережило войну, и до сих пор в нем работают люди, сообщили в программе «Столичные...
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