«Соседи стали здороваться друг с другом»: во дворе за «Центральным» установили боллард

Новости Беларуси. Надежное решение проблем с парковкой: в одном из дворов в центре Минска по инициативе местных жителей установили специальные выдвигающиеся из асфальта столбики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Раньше из-за наплыва посторонних автомобилистов мест для парковки своих автомобилей было не найти. Теперь одной проблемой у жителей стало меньше.





Юлия Стриго побывала во дворе, который с недавних пор стал «тихим». Подробнее в видеоматериале.