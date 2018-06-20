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«Соседи стали здороваться друг с другом»: во дворе за «Центральным» установили боллард
Новости Беларуси. Надежное решение проблем с парковкой: в одном из дворов в центре Минска по инициативе местных жителей установили специальные выдвигающиеся из асфальта столбики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Раньше из-за наплыва посторонних автомобилистов мест для парковки своих автомобилей было не найти. Теперь одной проблемой у жителей стало меньше.
Юлия Стриго побывала во дворе, который с недавних пор стал «тихим». Подробнее в видеоматериале.
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Новости Беларуси. Надежное решение проблем с парковкой: в одном из дворов в центре Минска по инициативе местных жителей установили специальные выдвигающиеся из...
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