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«Арена очень достойная. Уверен, она прослужит многим поколениям»: Себастьян Коэ об открытии стадиона «Динамо»
Новости Беларуси. Главная легкоатлетическая площадка страны – спорткомплекс «Динамо» показала свое новое лицо, где первыми на беговую дорожку уже вышли юные легкоатлеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она сделана из долговечной и устойчивой резины. По особым технологиям. И никакая погода в общем-то ей не страшна, во всяком случае так рассказали сегодня специалисты. На старте воспитанники спортивных школ из всех регионов страны.
«Зеленый свет» участникам дают наша известная спортсменка «белая молния» – Юлия Нестеренко и специально приглашенный гость – президент Международной легкоатлетической федерации – Себастьян Коэ. Только нашему телеканалу он дал интервью.
Себастьян Коэ, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций:
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«Арена очень достойная. Уверен, она прослужит многим поколениям»: Себастьян Коэ об открытии стадиона «Динамо»
Новости Беларуси. Главная легкоатлетическая площадка страны – спорткомплекс «Динамо» показала свое новое лицо, где первыми на беговую дорожку уже вышли юные...
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