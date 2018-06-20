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«Арена очень достойная. Уверен, она прослужит многим поколениям»: Себастьян Коэ об открытии стадиона «Динамо»

21.06.2018 21:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Главная легкоатлетическая площадка страны – спорткомплекс «Динамо» показала свое новое лицо, где первыми на беговую дорожку уже вышли юные легкоатлеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Арена очень достойная. Уверен, она прослужит многим поколениям»: Себастьян Коэ об открытии стадиона «Динамо»

Она сделана из долговечной и устойчивой резины. По особым технологиям. И никакая погода в общем-то ей не страшна, во всяком случае так рассказали сегодня специалисты. На старте воспитанники спортивных школ из всех регионов страны.

Принимая решение о возрождении, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал с ним судьбу: Александр Лукашенко на открытии «Динамо»

«Арена очень достойная. Уверен, она прослужит многим поколениям»: Себастьян Коэ об открытии стадиона «Динамо»

«Арена очень достойная. Уверен, она прослужит многим поколениям»: Себастьян Коэ об открытии стадиона «Динамо»

«Зеленый свет» участникам дают наша известная спортсменка «белая молния» – Юлия Нестеренко и специально приглашенный гость – президент Международной легкоатлетической федерации – Себастьян Коэ. Только нашему телеканалу он дал интервью. 

Себастьян Коэ, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций:
Этот стадион великолепный. Я здесь был во время реконструкции два года назад. Арена очень достойная. Уверен, она прослужит многим поколениям. Вашим атлетам здесь будет комфортно, также, как и остальным спортсменам, которые будут приезжать сюда из других стран.

«Арена очень достойная. Уверен, она прослужит многим поколениям»: Себастьян Коэ об открытии стадиона «Динамо»

«Арена очень достойная. Уверен, она прослужит многим поколениям»: Себастьян Коэ об открытии стадиона «Динамо»

 
 
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Новости Беларуси. Главная легкоатлетическая площадка страны – спорткомплекс «Динамо» показала свое новое лицо, где первыми на беговую дорожку уже вышли юные...
 
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Лидская газета
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