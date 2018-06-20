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В Бресте воссоздали последний мирный день перед войной

21.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Завтра была война: последний мирный день воссоздали в Бресте. В городе звучит оркестр, ездят ретро-автомобили, гуляют солдаты в форме 40-х. А в Брестской крепости несколько минут назад завершилась реконструкция 21 июня 1941-го. Благодаря актерам и участникам военно-патриотических клубов можно увидеть представителей практически всех подразделений, которые дислоцировались в крепости в первые дни войны. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Памятные мероприятия начались в Брестской крепости. Большая колонна реконструкторов не только из Беларуси, но и России, Украины, Польши, других стран, пошла фактически через весь город в сторону центра.

К слову, в Бресте сейчас много туристов. Для них приезжать сюда 21 июня уже стало традицией. Это своеобразная дань памяти тем, кто погиб на войне. Многие гуляют по городу в форме и одежде того времени.

«Подбирали, готовились, посмотрели, какие были наряды в то время. И такой вот антураж нашли», – поделились Татьяна Астафьева и Николай Караваев.

«Наши деды, прадеды были на войне. И для нас это честь участвовать в такой реконструкции», – рассказали Анастасия Ранько и Дмитрий Москалев.

А в Брестскую крепость тем временем прибыл бронепробег «Дорога мужества». Более двух тысяч километров в течение недели преодолели интернациональные экипажи – российские, белорусские, казахстанские, армянские. Стартовали они в Москве. Маршрут на машинах того времени проходил по десяти городам Беларуси и России.

Последний мирный день – это только начало всенародного Дня памяти. По традиции, на рассвете 22 июня в Брестской крепости по минутам восстановят первые часы войны.

В реконструкции используют настоящее оружие. В этот раз митинг-реквием в Брестской крепости начнется в три часа ночи, а уже в пять часов пройдет реконструкция военных сражений. Сейчас здесь идут последние приготовления.



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Теги: Брест
 
 
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На рассвете 22 июня в Брестской крепости по минутам восстановят первые часы войны.
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
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