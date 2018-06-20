«Мой Московский район»: большой велопраздник прошел в Минске

Новости Беларуси. Прокатиться с ветерком и вспомнить историю города: большой молодежный праздник прошел в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 100 человек стартовали от «Студенческой деревни». Им предстояло проехать около 10 километров. Направились они в парк Павлова, где ребятам предложили ответить на вопросы об истории района и событиях Великой Отечественной войны. Лучшим вручили призы.





Диана Русецкая, участник велопробега «Мой Московский район»:

Веду активный образ жизни. Естественно стараемся везде участвовать, пробовать что-то новое. Рады, что представилась такая возможность.





Ольга Тесакова, председатель координационного совета жилого комплекса «Студенческая деревня»:

Мероприятие экскурсионно-прогулочного характера. Надеюсь, ребятам понравится и будет интересно. Естественно, будет развлекательная программа.