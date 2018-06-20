ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

21.06.2018 22:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Почти 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Дата для всей Беларуси трагическая и скорбная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

Брестская крепость первой приняла на себя мощнейший удар. И именно она сегодня – один из символов белорусской государственности, и общеизвестных мировых символов борьбы за свободу и независимость.

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

Подготовка к легендарному бою в самом разгаре. На поле сражения все действующие лица. Облик каждого – максимально приближен к реальному. Во время строевого смотра организаторы обращали внимание даже на цвет пуговиц. Наготове раритетное оружие, а также пиротехника. Оборона Брестской крепости начнется в исторически точное время – утром 22 июня.

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

Петр Бутрим, СТВ:
Место реконструкции обороны Брестской крепости неизменно – это Кобринское укрепление. Только что здесь закончилась генеральная репетиция. Распределены все 500 ролей. Поле сражения приводят в боевую готовность. Чтобы к утру оно приняло исторически достоверный вид – как в июне 1941-го.

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

Давид Штокингер и Томас Лоешль приехали из Вены. В памятных событиях принимают участие третий раз – неизменно в роли офицеров НКВД. Австрийцы в числе 13 стран-участниц реконструкции – есть даже представители Японии и Китая. И трагизмом того времени прониклись даже те, кто приехал издалека.    

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

Давид Штокингер, участник реконструкции обороны Брестской крепости:
Для нас очень важно принять участие в реконструкции, потому что это была самое первое сражение советской армии против фашистов.

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

Томас Лоешль, участник реконструкции обороны Брестской крепости
Мы сражаемся в казематах. Противостоим немцам в финальной атаке. В конце умираем, причем реалистично. Вот такая у нас роль. Вообще нам было бы легче играть немцев, но мы одеты в советских солдат, потому что именно Красная армия освободила нашу Австрию.

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

Показать всю историю Брестской крепости за 45 минут невозможно. Поэтому основные акценты – на отдельных эпизодах. В 2018 году реконструкторы более подробно и глубоко раскроют атаку Самвела Матевосяна.

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

Денис Лучиц, участник военно-исторического клуба «Горнизон»
Это была первая атака практически после окончания артобстрела. И первое громкое русское «Ура!» уже наутро 22 июня было в крепости. Немцы были вынуждены отступить.

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

Отец Малатхан Цечоевой этих событий скорее всего уже не застал. Защитник Бресткой Крепости из Ингушетии погиб от немецкого снаряда в первые часы войны. Малатхан тогда только родилась – своего отца вживую она так и не увидела. К его могиле женщина ездит за тысячи километров. И каждый раз на душе.

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

Малатхан Цечоева, дочь защитника Брестской Крепости
Тех ребят жалко, что полегли здесь. Они же не просили ни у кого славы. Рада, что отец занял достойное место среди защитников.

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

Вспомнили в Бресте и последний мирный день. Марш реконструкторов собрал несколько сотен участников. Яркое действо охватило улицы города и напомнило каким, спокойным и беззаботным, было 21 июня 1941 года.

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

А буквально через несколько часов во время реконструкции прогремят первые взрывы и выстрелы той войны.

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Почти 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Дата для всей Беларуси трагическая и скорбная, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Узнать, сколько минчан выбирает велосипед: необычный счетчик установили в центре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика