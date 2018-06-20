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События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го
Новости Беларуси. Почти 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Дата для всей Беларуси трагическая и скорбная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Брестская крепость первой приняла на себя мощнейший удар. И именно она сегодня – один из символов белорусской государственности, и общеизвестных мировых символов борьбы за свободу и независимость.
Подготовка к легендарному бою в самом разгаре. На поле сражения все действующие лица. Облик каждого – максимально приближен к реальному. Во время строевого смотра организаторы обращали внимание даже на цвет пуговиц. Наготове раритетное оружие, а также пиротехника. Оборона Брестской крепости начнется в исторически точное время – утром 22 июня.
Петр Бутрим, СТВ:
Давид Штокингер и Томас Лоешль приехали из Вены. В памятных событиях принимают участие третий раз – неизменно в роли офицеров НКВД. Австрийцы в числе 13 стран-участниц реконструкции – есть даже представители Японии и Китая. И трагизмом того времени прониклись даже те, кто приехал издалека.
Давид Штокингер, участник реконструкции обороны Брестской крепости:
Томас Лоешль, участник реконструкции обороны Брестской крепости
Показать всю историю Брестской крепости за 45 минут невозможно. Поэтому основные акценты – на отдельных эпизодах. В 2018 году реконструкторы более подробно и глубоко раскроют атаку Самвела Матевосяна.
Денис Лучиц, участник военно-исторического клуба «Горнизон»
Отец Малатхан Цечоевой этих событий скорее всего уже не застал. Защитник Бресткой Крепости из Ингушетии погиб от немецкого снаряда в первые часы войны. Малатхан тогда только родилась – своего отца вживую она так и не увидела. К его могиле женщина ездит за тысячи километров. И каждый раз на душе.
Малатхан Цечоева, дочь защитника Брестской Крепости
Вспомнили в Бресте и последний мирный день. Марш реконструкторов собрал несколько сотен участников. Яркое действо охватило улицы города и напомнило каким, спокойным и беззаботным, было 21 июня 1941 года.
А буквально через несколько часов во время реконструкции прогремят первые взрывы и выстрелы той войны.
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Новости Беларуси. Почти 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Дата для всей Беларуси трагическая и скорбная, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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