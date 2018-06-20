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«Проще всего снести». В Брановичах закапывают старую конюшню

21.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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«Проще всего снести». В Брановичах закапывают старую конюшню

Старую конюшню в деревне Брановичи под Слуцком буквально закапывают в землю. Внимание на это обратила Наталья Говзич, местная жительница. 

— Если кто знает озерцо-болотце в деревне Брановичи, на его берегу теперь уже стояла конюшня. Правда, без крыши, — написала женщина. — Вчера её разбили и стали в прямом смысле закапывать в вырытую яму на берегу этого же озера! А конюшня та не из песка была построена, из блоков. Много лет это озеро в запустении, оно очень сильно заросло и замусорено. А когда-то здесь купались...

«Проще всего снести». В Брановичах закапывают старую конюшню

И действительно, за последние годы территория вокруг озера сильно заросла, к воде ведут лишь несколько вытоптанных рыбками тропинок. На месте сегодня работал экскаватор, который копал яму и погружал в неё блочно-кирпичные остатки стен здания. Неподалёку играли дети.

«Проще всего снести». В Брановичах закапывают старую конюшню

Мимо проезжал пожилой мужчина на велосипеде. Он остановился, долго смотрел на работу техники, затем обратился к нашему журналисту:

— Это что, хоронить всё будут? Отдали бы лучше людям, может кому-то пригодилось бы под фундамент подсыпать или ещё что. Снести проще всего. Как будто и не было конюшни... — огорчённо сказал он. 

«Проще всего снести». В Брановичах закапывают старую конюшню

«Проще всего снести». В Брановичах закапывают старую конюшню


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Старую конюшню в деревне Брановичи под Слуцком буквально закапывают в землю. Внимание на это обратила Наталья Говзич, местная жительница. 
 
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