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3:0 – Хорватия разгромила Аргентину и досрочно выходит в плей-офф ЧМ

21.06.2018 23:15 — Разное | СТВ  
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Новости России. В последнем матче ЧМ-2018 четверга встретились аргентинцы и хорваты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В начале второго тайма вратарь Кабальеро допустил грубейшую ошибку, а Ребич был безжалостен. На 79-й минуте отличился Модрич. Его удар был просто неберущимся. А в компенсированное время итог подвел Ракитич.

3:0 – победа Хорватии, которая досрочно выводит сборную в плей-офф. У Аргентины шансы еще есть, но теперь не все зависит от Месси и компании.

Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали

 
 
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Новости России. В последнем матче ЧМ-2018 четверга встретились аргентинцы и хорваты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В начале второго тайма вратарь Кабальеро...
 
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