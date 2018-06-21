3:0 – Хорватия разгромила Аргентину и досрочно выходит в плей-офф ЧМ

Новости России. В последнем матче ЧМ-2018 четверга встретились аргентинцы и хорваты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В начале второго тайма вратарь Кабальеро допустил грубейшую ошибку, а Ребич был безжалостен. На 79-й минуте отличился Модрич. Его удар был просто неберущимся. А в компенсированное время итог подвел Ракитич.

3:0 – победа Хорватии, которая досрочно выводит сборную в плей-офф. У Аргентины шансы еще есть, но теперь не все зависит от Месси и компании.