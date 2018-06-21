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А по зубам? "Шахтер" на "Борисов-Арене" сыграет против БАТЭ. Анонс 13-го тура ЧБ по футболу

21.06.2018 23:47 — Разное | Tut.by  
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22 июня матчем в Могилеве начнется 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Все внимание белорусских болельщиков будет приковано к матчу в Борисове, куда приедет набравший приличный ход «Шахтер».


Команда Ташуева «выносит» всех подряд, но теперь у них главный экзамен первого круга! Фото: ФК «Шахтер»

Напомним, что после смены тренера весной «горняки» не проигрывают, начиная с третьего тура! При Ташуеве команда одержала семь побед (две из них с крупным счетом) и два раза сыграла вничью.

И вот уже «Шахтер» дышит в спину минскому «Динамо» и «Витебску» и посматривает на БАТЭ. По зубам ли «горнякам» окажутся «трактористы», которые после смены тренера не знают поражений в двух играх подряд? В последний раз «Шахтер» обыгрывал БАТЭ в 2014 году, в матче первого тура, со счетом 2:0.

В пятницу пройдет одна игра.

«Днепр» — «Торпедо» (Минск). 19.00

23 июня тур продолжится двумя матчами.

ФК «Смолевичи» — «Неман». 16.45

ФК «Минск» — ФК «Гомель». 18.45

24 июня пройдут еще три игры.

ФК «Слуцк» — «Динамо» (Минск). 16.45

БАТЭ — «Шахтер». 18.45

«Луч» — «Торпедо-БелАЗ». 20.45

25 июня 13-й тур завершится двумя встречами.

ФК «Витебск» — «Ислочь». 19.00

«Динамо» (Брест) — ФК «Городея». 20.45

Положение в чемпионате перед 13-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 12 10 1 1 21 6 31
2 Динамо (Минск) 12 7 4 1 16 6 25
3 Шахтер 12 7 3 2 15 5 24
4 ФК Витебск 12 7 3 2 16 8 24
5 ФК Слуцк 12 6 3 3 16 9 21
6 Неман 12 6 3 3 13 10 21
7 Торпедо-БелАЗ 12 5 3 4 10 8 18
8 Динамо (Брест) 12 3 7 2 15 15 16
9 Ислочь 12 3 6 3 8 10 15
10 ФК Смолевичи 12 3 4 5 10 11 13
11 ФК Минск 12 2 4 6 13 15 10
12 Днепр 12 2 4 6 6 15 10
13 Луч 12 2 3 7 8 19 9
14 ФК Городея 12 1 4 7 6 14 7
15 ФК Гомель 12 1 4 7 4 14 7
16 Торпедо (Минск) 12 1 4 7 4 16 7
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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24 июня к БАТЭ приедет "Шахтер", который не знает поражений с третьего тура!
 
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