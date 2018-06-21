|
А по зубам? "Шахтер" на "Борисов-Арене" сыграет против БАТЭ. Анонс 13-го тура ЧБ по футболу
22 июня матчем в Могилеве начнется 13-й тур
Напомним, что после смены тренера весной «горняки» не проигрывают, начиная с третьего тура! При Ташуеве команда одержала семь побед (две из них с крупным счетом) и два раза сыграла вничью.
И вот уже «Шахтер» дышит в спину минскому «Динамо» и «Витебску» и посматривает на БАТЭ. По зубам ли «горнякам» окажутся «трактористы», которые после смены тренера не знают поражений в двух играх подряд? В последний раз «Шахтер» обыгрывал БАТЭ в 2014 году, в матче первого тура, со счетом 2:0.
В пятницу пройдет одна игра.
«Днепр» — «Торпедо» (Минск). 19.00
23 июня тур продолжится двумя матчами.
ФК «Смолевичи» — «Неман». 16.45
ФК «Минск» — ФК «Гомель». 18.45
24 июня пройдут еще три игры.
ФК «Слуцк» — «Динамо» (Минск). 16.45
БАТЭ — «Шахтер». 18.45
«Луч» — «Торпедо-БелАЗ». 20.45
25 июня 13-й тур завершится двумя встречами.
ФК «Витебск» — «Ислочь». 19.00
«Динамо» (Брест) — ФК «Городея». 20.45
Положение в чемпионате перед 13-м туром:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 июня к БАТЭ приедет "Шахтер", который не знает поражений с третьего тура!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)