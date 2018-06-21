22 июня матчем в Могилеве начнется 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу . Все внимание белорусских болельщиков будет приковано к матчу в Борисове, куда приедет набравший приличный ход «Шахтер».



Команда Ташуева «выносит» всех подряд, но теперь у них главный экзамен первого круга! Фото: ФК «Шахтер»

Напомним, что после смены тренера весной «горняки» не проигрывают, начиная с третьего тура! При Ташуеве команда одержала семь побед (две из них с крупным счетом) и два раза сыграла вничью.

И вот уже «Шахтер» дышит в спину минскому «Динамо» и «Витебску» и посматривает на БАТЭ. По зубам ли «горнякам» окажутся «трактористы», которые после смены тренера не знают поражений в двух играх подряд? В последний раз «Шахтер» обыгрывал БАТЭ в 2014 году, в матче первого тура, со счетом 2:0.

В пятницу пройдет одна игра.

«Днепр» — «Торпедо» (Минск). 19.00

23 июня тур продолжится двумя матчами.

ФК «Смолевичи» — «Неман». 16.45

ФК «Минск» — ФК «Гомель». 18.45

24 июня пройдут еще три игры.

ФК «Слуцк» — «Динамо» (Минск). 16.45

БАТЭ — «Шахтер». 18.45

«Луч» — «Торпедо-БелАЗ». 20.45

25 июня 13-й тур завершится двумя встречами.

ФК «Витебск» — «Ислочь». 19.00

«Динамо» (Брест) — ФК «Городея». 20.45

Положение в чемпионате перед 13-м туром: