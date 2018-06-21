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Минтранс: Проверки пассажиров работниками Транспортной инспекции во время автоперевозки недопустимы
Министерство транспорта и коммуникаций
В ведомстве заявили, что Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций при осуществлении контроля за соблюдением законодательства в области транспортной деятельности обязана руководствоваться указом президента от 16.10.2009 № 510 (ред. от 16.10.2017) «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». В ведомстве просят сообщать о подобных фактах.
Ранее мы
В Транспортной инспекции Минтранса пояснили, что «никакого беспредела и нарушения законодательства их сотрудники себе не позволяют», а проверки — это очередной месячный мониторинг, проводимый по всей республике.
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Министерство транспорта и коммуникаций считает недопустимым проводить контрольные мероприятия работниками Транспортной инспекции непосредственно во время...
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