Минтранс: Проверки пассажиров работниками Транспортной инспекции во время автоперевозки недопустимы

Министерство транспорта и коммуникаций считает недопустимым проводить контрольные мероприятия работниками Транспортной инспекции непосредственно во время автомобильной перевозки пассажиров.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В ведомстве заявили, что Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций при осуществлении контроля за соблюдением законодательства в области транспортной деятельности обязана руководствоваться указом президента от 16.10.2009 № 510 (ред. от 16.10.2017) «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». В ведомстве просят сообщать о подобных фактах.

Ранее мы сообщили о жалобах перевозчиков, работающих на нерегулярных междугородних маршрутах. Предприниматели заявили, что работники Транспортной инспекции останавливают машины прямо на линии, просят водителя отъехать на стоянку, а пассажиров выйти из салона. Затем переписывают данные пассажиров, спрашивают, как они заказали перевозку. По словам перевозчиков, такие проверки занимают до часа времени, что влияет на качество предоставляемых услуг.

В Транспортной инспекции Минтранса пояснили, что «никакого беспредела и нарушения законодательства их сотрудники себе не позволяют», а проверки — это очередной месячный мониторинг, проводимый по всей республике.