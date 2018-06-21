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"Я свою часть обещания выполнил". Лукашенко на "Динамо" встретился с президентом ИААФ
Президент Беларуси Александр Лукашенко на стадионе «Динамо» в Минске встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяном Коэ, передает корреспондент БЕЛТА.
— Я свою часть обещания выполнил. Стадион сделали. Теперь нам надо организовать здесь крепкие, хорошие соревнования, — сказал глава государства.
Он напомнил о планах по проведению в Беларуси первого в мировой истории легкой атлетики международного легкоатлетического матча сборных Европы и США в сентябре 2019 года.
— Вы более чем выполнили, вы во многом перевыполнили свое обещание. Не только в том, что касается стадиона. Конечно, мы это обсуждаем, и это большая помощь. Все, что мы делаем здесь, очень важно, потому что мы не только создаем возможности для спортсменов, но и для молодого поколения, молодых ребят, которые могут стать спортсменами в будущем, — заявил Себастьян Коэ.
— Спасибо большое. Мне очень приятно, что мы друг перед другом держим слово, — ответил президент Беларуси.
Себастьян Коэ также отметил значительный вклад белорусской стороны в вопросы борьбы с допингом и выполнение взятых на себя обязательств.
— Мы обсуждали эту тему два года назад. И здесь вы тоже сдерживаете слово, — сказал он.
— Я знаю, какой вы ярый сторонник этой борьбы. Поэтому после разговора с вами мы сразу на законодательном уровне приняли все решения по недопущению допинга в нашей стране, — подчеркнул Александр Лукашенко.
На встрече также присутствовал президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на стадионе "Динамо" в Минске встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяном...
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