"Я свою часть обещания выполнил". Лукашенко на "Динамо" встретился с президентом ИААФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на стадионе «Динамо» в Минске встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяном Коэ, передает корреспондент БЕЛТА.



Александр Лукашенко с копьеметательницей Татьяной Холодович и футболистом Артемом Быковым. Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Я свою часть обещания выполнил. Стадион сделали. Теперь нам надо организовать здесь крепкие, хорошие соревнования, — сказал глава государства.

Он напомнил о планах по проведению в Беларуси первого в мировой истории легкой атлетики международного легкоатлетического матча сборных Европы и США в сентябре 2019 года.

— Вы более чем выполнили, вы во многом перевыполнили свое обещание. Не только в том, что касается стадиона. Конечно, мы это обсуждаем, и это большая помощь. Все, что мы делаем здесь, очень важно, потому что мы не только создаем возможности для спортсменов, но и для молодого поколения, молодых ребят, которые могут стать спортсменами в будущем, — заявил Себастьян Коэ.



Президент ИААФ Себастьян Коэ и председатель БФЛА Вадим Девятовский. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Спасибо большое. Мне очень приятно, что мы друг перед другом держим слово, — ответил президент Беларуси.

Себастьян Коэ также отметил значительный вклад белорусской стороны в вопросы борьбы с допингом и выполнение взятых на себя обязательств.

— Мы обсуждали эту тему два года назад. И здесь вы тоже сдерживаете слово, — сказал он.

— Я знаю, какой вы ярый сторонник этой борьбы. Поэтому после разговора с вами мы сразу на законодательном уровне приняли все решения по недопущению допинга в нашей стране, — подчеркнул Александр Лукашенко.



Фото: БЕЛТА

На встрече также присутствовал президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен.