  Пресс-конференцию для региональных и республиканских СМИ провел председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов

Одно из важнейших направлений развития экономики региона — внешнеэкономическая деятельность. В январе-июне ожидается увеличение экспорта товаров на 17,6% (при задании в 4,1%); экспорта услуг — на 8,7% (при задании в 3,4%).





— Это говорит о том, что все, что производится на предприятиях региона, продается. Важно, что осваиваются новые рынки,— подчеркнул Владимир Кравцов. Он рассказал, что, если раньше до 97% молочной и мясной продукции поставлялось в Россию, сегодня на этот рынок поступает около 85%. С другой стороны, увеличились поставки как в страны дальнего зарубежья, так и в Евросоюз.





Растет в области уровень заработной платы. В мае средняя номинальная начисленная зарплата составила 823 рубля. Владимир Кравцов особо подчеркнул: темпы роста зарплаты не должны опережать рост производительности труда.

Стабильная ситуация и на рынке труда. Вакансий сегодня больше, чем безработных.



— Сегодня предложений на рынке труда больше, чем желающих трудоустроиться. В основном требуются квалифицированные специалисты рабочих профессий. Организована система переподготовки, и каждый желающий может этим воспользоваться, — отметил Владимир Кравцов.

В аграрном секторе ситуация непростая, требующая четких и слаженных действий.

Журналисты поинтересовались у председателя облисполкома, какие меры принимаются сегодня аграриями области в связи со сложившейся погодной ситуацией.









— Нехватка влаги, безусловно, скажется на урожае зерновых. Используются все возможные методы для стабилизации их состояния, в том числе подкормки. Удобрений в сельскохозяйственных организациях в достаточном количестве, — отметил Владимир Кравцов. — Намерены использовать все возможные резервы в кормозаготовке. Первый укос мы практически завершили повсеместно, но кормов заготовлено меньше, чем в прошлом году. Все посевы, которые уберут на зерносенаж, при наступлении благоприятных погодных условий оперативно будут запахиваться и засеваться кормовыми промежуточными культурами: просом, редькой и другими.



Уборка урожая в этом году, судя по всему, начнется недели на две раньше обычного. В начале июля уже начнут убирать рапс, озимый ячмень. В связи с этим, отметил губернатор, будет большая нагрузка на хозяйства, поэтому аграриям нужно работать очень четко, слаженно.

Новый комплекс на «Гродно-Азот» и модернизация старого производства.

ОАО «Гродно Азот» — это валообразующее предприятие для Гродненской области и градообразующее для города Гродно. Если обратиться к цифрам, то 6 % от всего валового регионального продукта дает именно это предприятие. Это сегодня 20 % объема промышленного производства области и 35% областного центра.

Следует помнить, что говоря о «Гродно Азот», мы имеем ввиду не только сами актуальные производства, но и аутсорсинг. Например, в организациях, выведенных на этот производственный формат, сейчас занято более 9 000 человек.



— Реализация проекта строительства нового азотного комплекса позволит создать современное конкурентоспособное производство мирового уровня. Приведу цифры прироста в целом по области после ввода его в эксплуатацию: валовой региональный продукт — на 2 %, экспорт товаров, как прогнозируют эксперты, не более чем на 14 %. Важно, что мы создадим дополнительно 660 рабочих мест, — рассказал Владимир Кравцов.





Кроме того, внедрение новых технологий позволит создать экологически чистое производство, уменьшить количество отходов и выбросов вредных веществ в атмосферу.

Еще один аргумент в пользу реализации указанного проекта — это загрузка строительного комплекса области. К моменту начала возведения азотного комплекса будет подходить к завершению строительство атомной электростанции. И в перспективе высвободившихся специалистов строительной отрасли можно будет задействовать на новом крупном объекте. То есть взаимосвязь отраслей и экономики очень тесная.

Так, на активной фазе строительства по расчетным данным генеральным подрядчиком планируется задействовать порядка 2 000 человек, из которых полагаем возможным привлечение около тысячи гродненских строителей, специалистов «Гроднопромстроя» и «Союзпроммонтажа».



Китайский бизнес инвестирует в сферы логистики и туризма Гродненской области.

У Гродненского региона активно развиваются отношения с регионами Китая. На различных стадиях реализации находится сразу несколько проектов. В частности, около 600 тысяч долларов было инвестировано в создание центра традиционной китайской медицины в Гродно. Также за счет китайского капитала ведется реконструкция гостиницы «Гродно».

— Интересен регион китайскому бизнесу как транзитный. В частности, с привлечением инвестиций планируется строительство транспортно-логистического комплекса у пункта пропуска «Брузги» в районе белорусско-польской границы. Также видим заинтересованность в реализации проектов в сельском хозяйстве, деревообработке, — подчеркнул Владимир Кравцов.

Среди крупных совместных проектов — создание выставочно-торговых центров в Гродненской области для китайских товаров, на территории провинции Ганьсу — для белорусских. В Гродно, в частности, под эти цели уже выделено здание на улице Горького.





В 2017 году возрос экспорт товаров в Китай. Перспективен этот рынок для производителей продуктов питания. В частности, четыре молокоперерабатывающих предприятия области аккредитованы для поставок продукции в Китай: ОАО «Молочный Мир», «Беллакт», «Лидский молочно-консервный комбинат», «Щучинский маслосырзавод». Над получением аналогичных разрешений работают и другие производители региона. Среди другой востребованной в Китае продукции — изделия из льна, оптическая продукция, деревообработка.



Трансграничные проекты

Говоря о программе трансграничного сотрудничества, Владимир Кравцов отметил, что начат второй этап программы до 2020 года.

— Мы работали над поиском партнеров, бизнес-планами. Двести проектов подали на конкурсы, практически со всех регионов области.

Сейчас идет подведение итогов. Положительные заключения уже получили ряд проектов. По программе Польша-Беларусь-Украина рекомендованы к финансированию 13 на сумму свыше 11 миллионов евро. Одним из крупномасштабных проектов является «Путь Тизенгауза — создание туристического маршрута по продвижению культурно-исторического наследия двух городов: Сокулка и Гродно». Он направлен на привлечение туристической привлекательности нашего областного центра.

По программе трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь по результатам первого конкурсного отбора проектов от Гродненской области рекомендовано к финансированию 18 проектов на сумму 4 миллиона евро. Проекты будут реализовываться в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма, а также в сфере охраны природы, окружающей среды. Основным крупномасштабным является проект по формированию условий для управления сточными водами и водоснабжением в Лидском районе.



Движение по четырем полосам на трассе М6 будет открыто до конца 2018 года.

Во время реконструкции трассы М6 запланировано возведение нескольких десятков новых мостов, а также серьезный ремонт уже существующих сооружений. С 2016 года выполнено работ на сумму свыше 70 млн. долларов.



— Работы на главной транспортной артерии региона ведутся по графику. Есть участки, где движение по четырем полосам будет открыто в течение ближайших месяца-двух. Есть отрезки, где работы начались немного позже. Однако поставлена задача до конца года открыть движение на всем протяжении трассы М6 Минск-Гродно по четырем полосам. Возможно, лишь на нескольких участках не будет финишного покрытия, если не позволят качественно его нанести погодные условия, — сказал Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что больший объем работ на трассе будет завершен до конца года, а финишная точка будет поставлена до июня 2019 года.

Определяются источники финансирования по реконструкции еще одного важного объекта для Гродненской области — трассы М7 от Минска к Вильнюсу.





Активно проводятся ремонтные работы на местных дорогах. Запланирован ремонт более чем 220 км таких дорог, включая отрезки, на которых размещены мосты. Губернатор отметил, что состояние таких объектов волнует многих жителей области. Впрочем, сегодня проблем, аналогичных тем, что возникли на мосту через Припять в районе Житковичей, нет.

— В регионе продолжаются экспертизы всех без исключения мостов. Их условно можно разделить на две части — сооружения на республиканских и местных дорогах. Поводов для беспокойства нет ни там, ни там,— отметил Владимир Кравцов. — На дорогах всех типов запланированы строительство новых и ремонт существующих мостов. В частности, в конце 2017 года был сдан в эксплуатацию железобетонный мост через Неман в Кореличском районе. В ближайшее время запланировано создание нескольких переправ в Новогрудском районе.

Летний отдых и оздоровление детей

В нынешнем летнем сезоне на Гродненщине планируется, что в оздоровительных лагерях отдохнут порядка 60 000 детей.

— Как всегда, мы подходим ответственно к этой кампании. Это крайне важный вопрос. Была проведена большая подготовительная работа. Пристальное внимание специалисты уделили и состоянию детских лагерей, их обеспечению, культурно-массовой составляющей, безусловно, безопасности. В эти летние смены в регионе откроются 17 стационарных лагерей, 307 с дневным и 18 с круглосуточным пребыванием детей. Всем, кто работает в этой сфере, следует понимать, что работа с детьми — очень ответственная. Будет крайне жесткий контроль, — отметил председатель облисполкома.





Четыре новых детских сада будут введены в эксплуатацию в области до конца 2018 года.

Новые детские сады возводятся в Островце, Щучине, Новогрудке и Гродно.



— Мы уделяем большое внимание развитию социальной инфраструктуры. Это будут современные детские сады, оснащенные всем необходимым, в том числе бассейнами. Каждый из них минимум на 200 мест, — отметил Владимир Кравцов.

Он подчеркнул, что возводятся в регионе и спортивные, и культурные объекты. В Островце создается современный стадион, готовится к открытию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, баней, фитнес-центром. Спортивный центр планируется возвести и в Новогрудке, будет реконструирована биатлонная база «Селец». Среди других важных социальных объектов — завершение строительства хирургического комплекса ЦРБ в Волковыске.

В области также проводится системная работа по сохранению историко-культурного наследия. Продолжаются реставрационно-восстановительные работы в Старом замке в Гродно и Лидском замке, усадебно-парковом комплексе в Святске, усадьбах в деревнях Краски и Подороск. По словам Владимира Кравцова, регион славится своими замками и практически на всех этих объектах проводятся работы по реставрации и консервации. В 2018 году из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства выделено свыше 1,1 млн рублей на сохранение фрагментов Гольшанского и Кревского замков. В этом году начнутся работы по консервации с реставрацией северо-западной стены Кревского замка в Сморгонском районе и Северной башни Гольшанского замка в Ошмянском районе.





Владимир Кравцов отметил, что в Гродненской области немало неравнодушных людей, готовых помочь в сохранении исторических объектов. За счет, прежде всего, частной инициативы ведется восстановление замка в Любче и усадьбы в Щорсах в Новогрудском районе. Такие начинания получат поддержку.



