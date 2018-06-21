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Хорватия разгромила Аргентину и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2018
Сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:0 в пользу хорватов.
Забитые мячи на свой счёт записали Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич.
Для сборной Хорватии эта победа стала второй на ЧМ-2018. В первом туре подопечные Златко Далича обыграли команду Нигерии (2:0). Таким образом, хорваты набрали шесть очков и обеспечили себе участие в плей-офф мирового первенства.
В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии встретится с Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону), а Аргентина сыграет с Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).
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Сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и...
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