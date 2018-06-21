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Сборная Франции обыграла команду Перу и вышла в плей-офф чемпионата мира
На чемпионате мира по футболу команда Франции 21 июня обыграла сборную Перу с минимальным счетом — 1:0.
Единственный гол во встрече на 34-й минуте забил 19-летний форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
Это вторая победа французов на чемпионате. Благодаря этому их команда вышла в 1/8 финала. А вот перуанцы потеряли шансы на выход в плей-офф турнира, передает
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На чемпионате мира по футболу команда Франции 21 июня обыграла сборную Перу с минимальным счетом — 1:0.
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