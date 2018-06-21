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Виктория Азаренко проиграла на турнире в Испании

21.06.2018 21:51 — Разное | Партизан  
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Белоруска Виктория Азаренко завершила свои выступления на испанском турнире Mallorca Open, информирует БЕЛТА.

21 июня в 1/8 финала одиночного разряда наша теннисистка (85-е место в рейтинге WTA) проиграла чешке Люции Шафаржовой (53) - 3:6, 4:6.

Перед этим, на старте турнира, Азаренко выиграла у швейцарской спортсменки Штефани Фегеле (93) - 6:7 (4:7), 6:3, 7:5.

В парном разряде Азаренко с россиянкой Светланой Кузнецовой проиграли американской паре Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария - 2:6, 3:6.

А вот у белоруски Лидии Морозовой на этом турнире игра пока складывается лучше. В тандеме с голландкой Лесли Керхове они победили сегодня в 1/4 финала австралийско-украинский дуэт Анастасия Родионова / Надежда Киченок - 6:7 (5:7), 7:5, 10:5.

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко завершила свои выступления на испанском турнире Mallorca Open, информирует БЕЛТА.
 
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