Виктория Азаренко проиграла на турнире в Испании

21 июня в 1/8 финала одиночного разряда наша теннисистка (85-е место в рейтинге WTA) проиграла чешке Люции Шафаржовой (53) - 3:6, 4:6.





Перед этим, на старте турнира, Азаренко выиграла у швейцарской спортсменки Штефани Фегеле (93) - 6:7 (4:7), 6:3, 7:5.





В парном разряде Азаренко с россиянкой Светланой Кузнецовой проиграли американской паре Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария - 2:6, 3:6.





А вот у белоруски Лидии Морозовой на этом турнире игра пока складывается лучше. В тандеме с голландкой Лесли Керхове они победили сегодня в 1/4 финала австралийско-украинский дуэт Анастасия Родионова / Надежда Киченок - 6:7 (5:7), 7:5, 10:5.