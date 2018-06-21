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Виктория Азаренко уступила Люси Шафаржовой во втором круге турнира на Мальорке
Белоруска Виктория Азаренко (85 ВТА) не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира ВТА на Мальорке. В матче второго круга экс-первая ракетка мира уступила чешке Люси Шафаржовой (53) — 3:6, 4:6.
Виктория Азаренко (Беларусь, 85) — Люси Шафаржова (Чехия, 53) — 3:6, 4:6
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Белоруска Виктория Азаренко (85 ВТА) не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира ВТА на Мальорке. В матче второго круга экс-первая ракетка мира уступила...
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