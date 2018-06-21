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д. Наднёман, Узденский район (Минская область). Видео прислала Екатерина Литвинова

21.06.2018 23:45 — Разное | СТВ  
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Видеосюжет «Вслед за Прометеем. В гости к Я. Наркевичу-Иодке» создан учащимися УО «Минский государственный областной лицей» в рамках деятельности научного лицейского общества «Прометей».

Мы знакомимся с малой родиной наших великих земляков. Данный репортаж стал результатом первой научной экспедиции лицеистов в д. Наднёман (Узденский район Минской области),  где находилась усадьба белорусского ученого-естествоиспытателя Я. Наркевича-Иодки.

Авторы видеосюжета:  Литвинова Екатерина, Званцов Матвей, Гутько Антон, Кулешов Иван, Бартош Дмитрий.

 
 
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Видеосюжет «Вслед за Прометеем. В гости к Я. Наркевичу-Иодке» создан учащимися УО «Минский государственный областной лицей» в рамках деятельности научного...
 
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