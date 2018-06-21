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Нацагентство по туризму принимает заявки для создания бренда Беларуси
Национальное агентство по туризму рассматривает предложения, чтобы создать туристический бренд Беларуси.
На официальном сайте можно найти
По задумке авторов проекта, из предложенных вариантов выберут тот, который будет привлекателен для туристов и сможет конкурировать на международном туррынке.
Туристический бренд выберут до конца 2018 года, а свои заявки можно оставить на электронной почте агентства info@belarustourism.by. Срок предоставления материалов – до 22 июля включительно.
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Национальное агентство по туризму рассматривает предложения, чтобы создать туристический бренд Беларуси.
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