Нацагентство по туризму принимает заявки для создания бренда Беларуси

Национальное агентство по туризму рассматривает предложения, чтобы создать туристический бренд Беларуси.

На официальном сайте можно найти техническое задание . Чтобы подать свою заявку, необходимо придумать эскиз логотипа, слоган и описать концепцию.

По задумке авторов проекта, из предложенных вариантов выберут тот, который будет привлекателен для туристов и сможет конкурировать на международном туррынке.

Туристический бренд выберут до конца 2018 года, а свои заявки можно оставить на электронной почте агентства info@belarustourism.by. Срок предоставления материалов – до 22 июля включительно.