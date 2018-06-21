Автобус со студентами разбился в Гватемале, есть жертвы

В результате падения пассажирского автобуса в овраг погибли восемь человек, ещё 35 получили травмы различной степени тяжести, сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла на юго-западе страны по дороге в районе Сан-Маркос. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу. О их состоянии пока ничего не известно.

По предварительным данным, водитель потерял управление, из-за чего автобус упал с 70 метрового обрыва. Во время инцидента в нём находились 55 студентов, которые ехали на спортивные соревнования. Пока неизвестно, что стало причиной падения пассажирского транспорта в овраг. Ведётся расследование случившегося.