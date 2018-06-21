Водитель устроил взрыв на автозаправке в Украине (Видео)

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Камеры видеонаблюдения смогли запечатлеть в Киевской области рассеянного водителя, который уехал с автозаправки, не достав шланг из бензобака.

На кадрах видно, как мужчина возвращается спокойным шагом от кассы к своему авто. Не обращая внимания на заправочную колонку, он садится в машину и уезжает.

Водитель буквально вырвал колонку с корнем, а затем вся автозаправка оказалась окутана взрывоопасным газом, который воспламенился спустя несколько секунд. К месту происшествия подоспели пожарные, которые ликвидировали возгорание. Водителя разыскивает полиция. В отношении него возбуждено уголовное дело.