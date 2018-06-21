|
Водитель устроил взрыв на автозаправке в Украине (Видео)
Камеры видеонаблюдения смогли запечатлеть в Киевской области рассеянного водителя, который уехал с автозаправки, не достав шланг из бензобака.
На кадрах видно, как мужчина возвращается спокойным шагом от кассы к своему авто. Не обращая внимания на заправочную колонку, он садится в машину и уезжает.
Водитель буквально вырвал колонку с корнем, а затем вся автозаправка оказалась окутана взрывоопасным газом, который воспламенился спустя несколько секунд. К месту происшествия подоспели пожарные, которые ликвидировали возгорание. Водителя разыскивает полиция. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Камеры видеонаблюдения смогли запечатлеть в Киевской области рассеянного водителя, который уехал с автозаправки, не достав шланг из бензобака.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)