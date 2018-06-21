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Палестина стала 193 страной в ОЗХО
Палестина официально вошла в число стран, которые являются членами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Конвенцию о запрете химоружия поддерживают 193 страны участницы. Документ вступил в силу 29 апреля 1997 года. После этого была создана Организация по запрещению химического оружия, чтобы обеспечить практическое выполнение конвенции.
Основные задачи организации – ликвидация запасов химического оружие, контроль за соблюдением запрета на использование и нераспространением химоружия в мире.
Фото AFP
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Палестина официально вошла в число стран, которые являются членами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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