Палестина стала 193 страной в ОЗХО

Палестина официально вошла в число стран, которые являются членами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Конвенцию о запрете химоружия поддерживают 193 страны участницы. Документ вступил в силу 29 апреля 1997 года. После этого была создана Организация по запрещению химического оружия, чтобы обеспечить практическое выполнение конвенции.

Основные задачи организации – ликвидация запасов химического оружие, контроль за соблюдением запрета на использование и нераспространением химоружия в мире.

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