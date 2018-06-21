ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взрыв произошёл на предприятии в Бобруйске, есть пострадавшие

22.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Вечером 21 июня в одном из цехов ОАО «ФанДок» произошёл взрыв, а затем вспыхнул пожар, сообщает официальный представитель УСК по Могилёвской области Оксана Соленюк.

Эпицентр располагался в цеху по выпуску ДСП. В момент происшествия в помещении находились рабочие. Молодой человек получил ожоги, его госпитализировали. От взрывной волны пострадали две женщины. Врачи провели осмотр, их жизни ничто не угрожает.

На месте происшествия ведётся расследование, чтобы установить точные причины случившегося. Следователи опрашивают свидетелей, очевидцев и должностных лиц ОАО «ФанДок». 

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Вечером 21 июня в одном из цехов ОАО «ФанДок» произошёл взрыв, а затем вспыхнул пожар
 
Новости дня
Новости разные
 
25 июля состоится открытый аукцион по продаже административно-торгового помещения Беларусбанка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика