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Взрыв произошёл на предприятии в Бобруйске, есть пострадавшие
Вечером 21 июня в одном из цехов ОАО «ФанДок» произошёл взрыв, а затем вспыхнул пожар,
Эпицентр располагался в цеху по выпуску ДСП. В момент происшествия в помещении находились рабочие. Молодой человек получил ожоги, его госпитализировали. От взрывной волны пострадали две женщины. Врачи провели осмотр, их жизни ничто не угрожает.
На месте происшествия ведётся расследование, чтобы установить точные причины случившегося. Следователи опрашивают свидетелей, очевидцев и должностных лиц ОАО «ФанДок».
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Вечером 21 июня в одном из цехов ОАО «ФанДок» произошёл взрыв, а затем вспыхнул пожар
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