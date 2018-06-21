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В Бресте ветер, гроза прошла севернее, дождь был небольшой
22.06.2018 06:32 — Разное | Виртуальный Брест
Непогода настигла Брест в ночь с 21 на 22 июня 2018 года. Метеорадар предупреждает - возможны все неблагоприятные проявления. Но по факту кроме более-менее сильного ветра ничего прока не произошло.
Можно только посочувствовать тем, кто принимает участие в мероприятиях ночью в Брестской крепости.
Будем надеяться, что непогода немного стихнет. Судя по всему, основная часть проходит немного севернее города.
Есть информация, что дождь прошёл по центру города, а вот Ковалёво и Вулька остались сухие. Позже поступили сведения об упавшем дереве в д. Чернавчицы. На место происшествия выехали сотрудники МЧС.
Для тех, кто пропустил предупреждение синоптиков, смотрите информацию в дополнительных ссылках. Хотя нам обещали дождь, местами сильный, но очень похоже на то, что гроза распалась. Да, впереди ещё одна волна, но уже есть подозрения, что она минует Брест южнее. В который раз обошло мимо.
Если вы располагаете информацией по тем или иным происшествиям
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Непогода настигла Брест в ночь с 21 на 22 июня 2018 года. Метеорадар предупреждает - возможны все неблагоприятные проявления. Но по факту кроме более-менее сильного...
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