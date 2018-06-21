22 июня. События и люди

Самый длинный день в году.

ПРАЗДНИКИ:

Беларусь - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (по последним данным, в этой войне погиб каждый третий житель Беларуси).

ПРИМЕТЫ:

Кирилл Александрийский, Солнцеворот. Астрономическое начало лета, день летнего солнцестояния. Поспевает земляника.

РОДИЛИСЬ:

1898 Эрих Мария РЕМАРК, немецкий писатель. В его метрике было записано «Эрих Пауль Ремарк»; второе имя «Мария» он взял себе позднее в память о матери.

1932 Вадим Сергеевич ТОНКОВ, российский артист эстрады. Вместе с Борисом ВЛАДИМИРОВЫМ создал дуэт комический дуэт старушек - Авдотьи Никитичны (Владимиров) и Вероники Маврикиевны (Тонков).

1947 Наталия Владимировна ВАРЛЕЙ, российская актриса. Родилась в Румынии. Окончила цирковое училище. У неё живут 11 кошек, собака и черепаха.

1949 Мерил (Мери Луиза) СТРИП, американская актриса. Стрип резко выделяется из числа голливудских звёзд неординарной внешностью, а также виртуозностью и глубиной исполнения. Она говорит: «Я чувствую себя усталой всегда...». У неё четверо детей.

1950 Светлана Николаевна КРЮЧКОВА, российская актриса. У неё от трёх браков двое сыновей.

1953 Синди (Синтия Энн Стефани) ЛАУПЕР (ТОРНТОН), американская рок-певица.

1959 Владимир Владимирович ШАХРИН, лидер группы «Чайф». Любимое занятие - активный отдых на природе.

1964 Дэн БРАУН, американский писатель.

1970 Отар Шалвович КУШАНАШВИЛИ, российский журналист.

1982 Ассоль Витальевна СЛИВЕЦ, белорусская фристайлистка.

СОБЫТИЯ:

1815 НАПОЛЕОН окончательно отрёкся от престола после «Ста дней» правления и поражения при Ватерлоо.

1847 Был испечён первый в мире пончик.

1889 Германия первой в Европе ввела пенсии по старости.

1927 Согласно Ильфу и Петрову, в помещении клуба «Картонажник» гроссмейстер Остап БЕНДЕР произнёс пламенную речь перед жителями Васюков, прочёл лекцию на тему «Плодотворная дебютная идея» и дал сеанс одновременной игры, закончившийся разгромом прославленного шахматиста и позорным бегством от любителей плодотворных идей.

1934 В СССР было впервые присвоено звание «Заслуженный мастер спорта».

1941 В 4 утра Германия напала на СССР. Начало Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

1941 Началась оборона Брестской крепости (до 20 июля).

1942 В Киеве прошёл «матч смерти». Футболисты киевского «Динамо» встретились со сборной немецких лётчиков, усиленной профессионалами, и победили со счётом 5:3. После этого украинских футболистов расстреляли.

1944 На центральном участке Восточного фронта Красная Армия начала операцию «Багратион» по освобождению Беларуси (до 23 августа).

1977 Вышел мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь».

2003 Умер Василь БЫКОВ, белорусский писатель.