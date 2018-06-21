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В Брестской крепости вспоминают жертв ВОВ

22.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Брестской крепости вспоминают жертв Великой Отечественной войны. Около четырех часов утра по традиции на площади Церемониалов мемориального комплекса начался митинг-реквием, посвященный Всенародному дню памяти, передает РИА «Новости».

В пять часов утра на территории Кобринского укрепления стартует военно-историческая реконструкция «22 июня. Брестская крепость». Всего в театрализованных «боевых действиях» примут участие около 500 представителей военно-исторических клубов из разных стран.

В 16 часов зрители смогут увидеть реконструкцию «Ситуация на границе перед началом войны». А вечером в Брестском областном общественно-культурном центре состоится концерт международного патриотического проекта «победа без границ». Под таким же названием пройдет и мотопробег, участники которого прибыли в Беларусь 17 июня. А стартовал пробег 7 мая в Душанбе. Участники прошли уже через Казахстан, Россию, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Кырыгзстан, Азербайджан, Грузию и Армению.

Тем временем в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открыли несколько новых экспозиций.

Напомним, одним из самых первых и драматичных эпизодов Великой Отечественной войны стала оборона Брестской крепости. Ровно 77 лет назад в 4 часа утра сюда пришелся первый удар немецких войск. Ее защитники без воды, продовольствия и связи в условиях острой нехватки боеприпасов и медикаментов в течение месяца оказывали сопротивление, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.



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