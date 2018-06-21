Концепцию развития Содружества обсудили в Минске

В Минске эксперты обсудили концепцию развития СНГ, главной задачей считается соотнесение документа с современными реалиями, передает телеканал «МИР 24».

Предложения поступили от Беларуси, Кыргызстана и исполкома СНГ. Участники встречи говорили, что странам надо усилить сотрудничество в инновационной сфере, и отмечали, что в концепции необходимо отразить взаимодействие СНГ с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), в который входят многие страны Содружества.

«У нас возникли и другие интеграционные объединения на постсоветском пространстве. Все это необходимо учесть и отразить в концепции. Прежде всего, как представляется российской стороне, это положение об экономическом сотрудничестве в рамках Содружества. С учетом того, что у нас создан ЕАЭС, перед нами стоит задача вести работу по сопряжению деятельности этих двух интеграционных объединений, чтобы не создавать барьеров в экономических отношениях», – пояснил замдиректора Первого департамента стран СНГ МИД России Андрей Громов.

В свою очередь замначальника управления евразийской интеграции МИД Беларуси Елена Копанева пояснила, что речь идет о цифровой повестке, усилении научно-технического и инновационного сотрудничества.

«Возможно расширение сотрудничества в сфере транспортных коммуникаций, с учетом появления транснациональных, логистических центров», – добавила она.

Концепцию развития СНГ утвердили в 2007 году. Главная задача этого программного документа – повысить отдачу от сотрудничества стран Содружества.