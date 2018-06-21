"Две недели — и ты уже чего-то не можешь". Как белорусский врач живет с "болезнью Стивена Хокинга"



Фото: Ольга Шукайло

21 июня — Международный день БАС. В Беларуси около 200 человек, которые живут с этим неизлечимым заболеванием. Для них существует Служба помощи людям с БАС — это мультидисциплинарная команда специалистов, в том числе из РНПЦ неврологии и нейрохирургии, которая поддерживает людей, больных БАС, и их семьи: ведет консультации по медицинским вопросам, оказывает психологическую и социальную помощь.

«Болезнь развивается очень быстро. Проходит две недели — и ты уже чего-то не можешь»

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Так Владимир выглядел до болезни

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Наша бюрократия работает медленнее, чем прогрессирует болезнь»

Владимир с отцом Петром Ивановичем. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«По кольцам на деревьях можно считать, сколько им лет, по шрамам на моем правом локте — сколько раз я спускался с крыльца»

«Паплеченікі» Дмитрий и Андрей. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Чуксин Владимир Петрович



Назначение платежа: сбор средств на покупку медицинского оборудования и средств реабилитации



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Когда Владимир работал травматологом и делал сложные операции, в нем нуждались многие.говорит он.Рядом с ним остались самые близкие: отец, который изобретает новые устройства, чтобы облегчить сыну жизнь, и «паплечнікі», благодаря которым у него есть— улыбается Владимир.И собирается жить дальше, даже если для этого придется сделать две «дырки»: в шее и животе.— намекает он на Стивена Хокинга. У Владимира атрофировались мышцы, но не циничное чувство юмора. Такое бывает только у медиков.Владимиру 37 лет. 36 из них он жил обычной здоровой жизнью: работал врачом, занимался исследованиями, дружил, путешествовал, любил. Синдром БАС возник из ниоткуда, сломал привычный уклад, лишил карьеры и возможности передвигаться. Сейчас болезнь взялась за голос. Потом, скорее всего, отберет функцию дыхания и глотания.Владимир спокойно рассказывает о себе и болезни. На подоконнике цветут фиалки и герани. За ним и за ними ухаживает один человек — отец Петр Иванович.Владимир выбрал для себя медицину. Хотя в детстве мечтал стать поваром и таксистом. Почему — не помнит. Зато, улыбаясь, вспоминает, как бабушка и тетя ловили для него мух, чтобы внук (он же племянник) пошел на рыбалку,В 1998 году Владимир поступил на педиатрический факультет мединститута. Не из большой любви к детям — просто физику не нужно было сдавать.Сперва три года он отработал на скорой. После Владимир поступил в клиническую ординатуру на заочное и стал работать травматологом-ортопедом в 6-й клинической больнице Минска.Владимир работал в приемном отделении, куда приезжали пациенты по не самым радужным поводам: с ампутациями и сложными переломами.Работал Владимир и в день теракта в минском метро — 11 апреля 2011 года. Оперировать ему не довелось: операционных столов было меньше, чем оперирующих бригад.В 2012-м Владимир начал заниматься исследованиями в проекте Союзного государства «Стволовая клетка».Тем не менее удалось получить результат, который удивил.В то же время, на те же деньги, в том же проекте коллеги-неврологи исследовали возможность лечения БАС стволовыми клетками. Об этом Владимир узнал намного позже, когда сам столкнулся с болезнью.Впервые БАС проявил себя в январе 2017-го, на Крещение.Вернувшись домой, Владимир. Сначала его лечили от рассеянного склероза, которого у мужчины не было.— медицинский сленг у врача неизживаем.Осознав свои перспективы, Владимир погрузился в глубокую депрессию. Потом бросился искать различные исследования: отказывался верить, что БАС — это неизлечимо. Исследования приводили разные данные, но абсолютно все утверждали: никто и нигде эффективно не лечит БАС.Синдром БАС — заболевание невыявленной этиологии. Это значит, никто не знает, почему, от чего и как оно появляется. Соответственно, нет и лечения. О своих причинах Владимир размышлял сотни раз: раскладывал жизнь на атомы и пытался найти любые закономерности. Для себя решил, что в его случае причинами стали боррелиоз и сильнейший стресс, который он пережил во время болезни мамы.К перспективам болезни и того, с чем ему придется жить, Владимир относится по-врачебному хладнокровно. Об эмоциональной стороне говорит вскользь, тему душевных переживаний оставляет за скобками. Например, как отказывался садиться в коляску: эффективность ходьбы уже практически равнялась нулю, но психологически себя перебороть не мог.Слова Владимира прерывает звонок в дверь.— иначе своих друзей он не называет.Сегодня у них запланирован социальный эксперимент: поход в ЖЭС или банк. Завтра Владимир уедет в деревню: «на пчелках полежать», объясняют Дмитрий и Андрей.шутит друг, коллега, бывший однокурсник Андрей. Дмитрий в жизни Владимира появился относительно недавно.Из двух опций выбираем банк. Как после окажется, не ошибаемся. Друзья уводят Владимира в другую комнату, помогают переодеться в «выходное».Вообще, на улицу Владимир старается выходить раз в два дня. Каждый такой выход сына — это большое переживание для отца.спрашивает Петр Иванович.— шутят друзья.Дмитрий откидывает пандус, Петр Иванович крепит к коляске веревку.волнуясь, командует отец.Владимир и коляска с ускорением, будто в свободном падении, спускаются вниз. Останавливаются сантиметрах в 30 от стены. Не врезались. Удержали.Но расслабляться рано. Впереди — еще один такой же крутой пролет. А дальше — выход за дверь и высокое крыльцо.— шутит Владимир.Сегодня обошлось без новых шрамов. «Пострадала» только веревка: перетерлась.Пандус Петр Иванович и друзья Владимира соорудили сами. Это — уже вторая версия: первая развалилась. За его обустройством в ЖЭС даже не обращались: ждать пришлось бы долго. Во время нашего визита Петр Иванович держится в стороне, хотя, уверены, он мог бы сказать многое.Друзья паркуют коляску в багажник, Владимира усаживают на переднее сиденье.Подъезжаем к банку. Первым делом Дмитрий бежит ко входу — разузнать, можно ли подъехать на коляске. Можно.В банке Владимиру без очереди предлагают подойти к оператору, что вызывает негодование тех, кто пришел раньше.Владимир с друзьями стоят в стороне, пытаясь не замечать «народный гнев». Спустя пять минут становится тяжело дышать. Друзья, понимая это без слов, глазами ищут в помещении кондиционер.замечает беспокойство их друг.6 документов, 9 подписей, 53 минуты — и счет в банке открыт.У меня очень сильная интуиция, и она мне подсказывает, что это не конец: что-то будет дальше. Все-таки наука не стоит на месте. Даже если перестать разговаривать голосом, это не отменяет возможности выражать свою волю. Когда я разговаривал лучше, записал свой голос, чтобы потом можно было синтезировать его.Из жизненно важных пунктов при БАС выпадает только глотание и дыхание. Это решается двумя дырками. Одна в горле — можно дышать с помощью аппарата. Вторая — в животе, и совать туда котлетки, — улыбается врач.Напоследок Владимир просит разместить в статье слова благодарности. Нам абсолютно несложно.Хочу поблагодарить людей, благодаря которым живу и собираюсь жить дальше!Во-первых, Папу. На него свалилась куча бед: вначале Мама, теперь я. Но он не пал Духом. Восхищаюсь его стойкостью! Папочка, я тебя люблю.Следом — близкие и далекие, родные и не очень — все те, кто не дал мне упастьв бездну отчаяния. Вас много, от некоторых помощи не ожидал и был приятно удивлен.Вы — паплечнiкi. Раньше у меня было две руки и две ноги — теперь же у меня десятки рук и ног, а иногда — и крылья за спиной.Отдельный привет и благодарность пандусостроителям и организаторам выходных;).Александру К., он с самого начала вселил уверенность, что не пропаду.Моему трудовому коллективу, приемному покою городского клинического центра травматологии и ортопедии, что в 6-й городской клинической больнице. Спасибо, что поддержали и продолжаете. Было приятно работать с Вами!Людям, которые меня лечили и продолжают: Щербе Виктору Васильевичу и всему отделению 4-й ГИКБ — это лучшее отделение, что я видел; Рушкевич Юлии Николаевне и 1 НО РНПЦ неврологии и нейрохирургии.Людям из службы помощи больным с БАС.Простите, если кого не назвал. Думаю, Вы все равно чувствуете мою благодарность и мою любовь…Всегда Ваш.Чукс***Если вы захотите помочь Владимиру, сделать это можно по следующим реквизитам: