Глава Intel ушел в отставку из-за романа с сотрудником компании



Брайан Кржанич. Фото: Reuters

"Новая газета"

Проверка показала, чтонарушил правила корпорации, которые запрещают всем менеджерам иметь близкие контакты с сотрудниками. Пол и должность сотрудника, с которым у Кржанича был роман, не уточняются.Временным исполняющим обязанности назначен финансовый директор Intel. Замену Кржаничу совет директоров будет искать как среди сотрудников компании, так и среди других кандидатов.58-летний Кржанич работал в Intel с 1982 года. Исполнительным директором компании он стал в мае 2013-го.