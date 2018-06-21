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Глава Intel ушел в отставку из-за романа с сотрудником компании
Брайан Кржанич. Фото: Reuters
Проверка показала, что Брайан Кржанич нарушил правила корпорации, которые запрещают всем менеджерам иметь близкие контакты с сотрудниками. Пол и должность сотрудника, с которым у Кржанича был роман, не уточняются.
Временным исполняющим обязанности назначен финансовый директор Intel Роберт Суон. Замену Кржаничу совет директоров будет искать как среди сотрудников компании, так и среди других кандидатов.
58-летний Кржанич работал в Intel с 1982 года. Исполнительным директором компании он стал в мае 2013-го.
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Компания Intel объявила, что ее исполнительный директор Брайан Кржанич покинул свой пост и ушел из совета директоров.
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