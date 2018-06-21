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Россия роет могилу для Беларуси

22.06.2018 02:17 — Разное | UDF  
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Беларусь может потерять 20% бюджетных доходов из-за налогового маневра Москвы.

Министерство финансов Беларуси считает, что государство может потерять значительную часть доходов после завершения в России «налогового маневра» в нефтяном секторе. Общий объем потерь может превысить $ 2 млрд, что составляет около 20% доходов республиканского бюджета в условиях 2018 года.

«Мы понимаем реальные риски значительных потерь доходов бюджета, которые могут наступить в течение 3-5 последующих лет, и просчитываем меры по их минимизации. Наиболее масштабные из этих вызовов следующие: завершение Россией «налогового маневра» с отказом от взимания вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты», – сказано в статье заместителя министра финансов Беларуси Дмитрия Кийко, опубликованной в ведомственном журнале «Финансы, учет, аудит», которую цитирует «Интерфакс».

Налоговый маневр Россия предприняла в 2015 году. Он предусматривал постепенное обнуление экспортных пошлин на нефть и увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Налоговый маневр не в интересах белорусского бюджета, поскольку он влечет за собой увеличение цены на нефть для Беларуси, в результате чего белорусские НПЗ будут получать сырье по мировым ценам и утратят преимущества над конкурентами за пределами ЕАЭС.

 
 
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Беларусь может потерять 20% бюджетных доходов из-за налогового маневра Москвы.
 
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