Россия роет могилу для Беларуси

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Министерство финансов Беларуси считает, что государство может потерять значительную часть доходов после завершения в России «налогового маневра» в нефтяном секторе. Общий объем потерь может превысить $ 2 млрд, что составляет около 20% доходов республиканского бюджета в условиях 2018 года.– сказано в статье заместителя министра финансов Беларуси, опубликованной в ведомственном журнале «Финансы, учет, аудит», которую цитируетНалоговый маневр Россия предприняла в 2015 году. Он предусматривал постепенное обнуление экспортных пошлин на нефть и увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Налоговый маневр не в интересах белорусского бюджета, поскольку он влечет за собой увеличение цены на нефть для Беларуси, в результате чего белорусские НПЗ будут получать сырье по мировым ценам и утратят преимущества над конкурентами за пределами ЕАЭС.