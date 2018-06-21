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Бензин разбудил двузначную инфляцию в России

22.06.2018 02:12 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Апрельский рывок цен на бензин, подскочивших на 10% по сравнению с началом года, пробудил ото сна "чудовище" российской инфляции.

Хотя потребители заметили лишь новые ценники на АЗС, в экономике дорожающее моторное топливо провоцирует эффект "домино", который начинает передаваться вверх по производственной цепочке.

На уровне производителей в мае инфляция ускорилась до двузначных темпов, сообщил в оперативной оценке Росстат: за один месяц (май к апрелю) цены подскочили на 3,9%, показав второй рекордный результат за время доступных сопоставимых данных.

С 2013 года лишь однажды производственная инфляция была выше - в марте 2015-го года, когда предприятия переписывали ценники после двукратной девальвации рубля.

Год к году цены в мае подскочили на 12% и вплотную приблизились к рекорду трехлетней давности (12,1%).

Опрос, проведенный ВШЭ среди руководителей крупнейших предприятий в мае, показал, что 13% из них увеличили цены на свою отгруженную продукцию - это рекорд с конца 2016 года.

Еще больше - 33% - сообщили о росте "чужих" цен в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.

Особенно настораживает рост инфляционных ожиданий в обрабатывающей промышленности, говорит директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович: в мае 40% топ-менеджеров из сегмента обработки заявили, что ждут роста цен на сырье и материалы для своих предприятий.

Сказывается налоговый маневр в нефтяной отрасли, переложивший нагрузку на потребителей, апрельская девальвация рубля, из-за которой подрожал импорт, планы правительства увеличить таможенные пошлины на ввозное оборудование и уже объявленное решение поднять ставку НДС до 20%, перечисляет Остапкович.

Сырьевой сектор будет жить, как и прежде, а пострадает обрабатывающая промышленность, предупреждает он: в особенности те высоко- и среднетехнологические подотрасли, где наблюдается высокая доля затрат на промежуточное потребление.

В первую очередь, это производство пищевых продуктов и напитков, указывает Остапкович: а конечным потребителем продукции пищевой промышленности через оптовое и розничное звено является, в свою очередь, население. Для людей инфляция подскочит более чем вдвое - к 2019-му году рост потребительских цен достигнет 5%, прогнозирует директор аналитического департамента "Локо-Инвестр" Кирилл Тремасов.

"Низкая инфляция, как и дешевая ипотека - сказки не для российской действительности", - говорит аналитик "Альпари" Анна Бодрова: меры по сбору дополнительных денег с населения не ограничатся НДС.

Так, после введения новых базовых ставок и коэффициентов ЦБ на 18-20% подорожает ОСАГО; в 1,5-2 раза повышаются пошлины за водительские удостоверения (до 3 тысяч рублей) и загранпаспорта (до 5 тысяч рублей).

Теперь хорошо, что низкая инфляция в России - это локальная, временная и предвыборная история, поэтому ожидать её повторения как минимум напрасно, рассуждает Бодрова: "повышение цены на топливо тянет за собой рост стоимости всех без исключения товаров и услуг - уже начали дорожать овощи и фрукты, несмотря на сезонное предложение, услуги перевозок и связанные с транспортировкой товара услуги".

"В комплексе все обозначенные выше факторы увеличат темпы роста инфляции", а следствием станет "долговременно слабый рубль", - говорит Бордова.

 
 
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Апрельский рывок цен на бензин, подскочивших на 10% по сравнению с началом года, пробудил ото сна "чудовище" российской инфляции.
 
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