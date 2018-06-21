|
Мужчина пробирался в свой бывший дом и воровал у новых хозяев
Фото с сайта guvd.gov.by
В Первомайское РУВД Минска обратился минчанин с заявлением о краже строительных инструментов и строительных материалов, автомобильных колес из частного дома и сарая, сообщает
Вскоре сотрудники угрозыска выяснили личность подозреваемого в кражах. Им оказался 29-летний неработающий житель Минской области. Установлено, что ранее дом, из которого было похищено имущество, принадлежал подозреваемому. Сделку о продаже дома совершила его сестра. Мужчина дал согласие на продажу недвижимости, не глядя подписал документы, в итоге остался без жилья.
Новые жильцы сразу же решили сделать ремонт. Они завезли строительные инструменты и строительные материалы в дом. Бывший хозяин вызвался помочь в обустройстве дома: помогал по строительству, убирал территорию. А когда хозяев не было дома, проникал внутрь о оставался ночевать.
Позже молодой человек начал воровать дорогостоящие строительные инструменты и строительные материалы. Вырученные деньги тратил на еду и спиртное.
Подозреваемого в краже задержали, в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 («Кража») УК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ареста или ограничения свободы на срок до четырех лет, или лишения свободы на тот же срок.
Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)