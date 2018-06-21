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Мужчина пробирался в свой бывший дом и воровал у новых хозяев

22.06.2018 02:04 — Разное | UDF  
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Фото с сайта guvd.gov.by
Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.

В Первомайское РУВД Минска обратился минчанин с заявлением о краже строительных инструментов и строительных материалов, автомобильных колес из частного дома и сарая, сообщает сайт минской милиции.

Вскоре сотрудники угрозыска выяснили личность подозреваемого в кражах. Им оказался 29-летний неработающий житель Минской области. Установлено, что ранее дом, из которого было похищено имущество, принадлежал подозреваемому. Сделку о продаже дома совершила его сестра. Мужчина дал согласие на продажу недвижимости, не глядя подписал документы, в итоге остался без жилья.

Новые жильцы сразу же решили сделать ремонт. Они завезли строительные инструменты и строительные материалы в дом. Бывший хозяин вызвался помочь в обустройстве дома: помогал по строительству, убирал территорию. А когда хозяев не было дома, проникал внутрь о оставался ночевать.

Позже молодой человек начал воровать дорогостоящие строительные инструменты и строительные материалы. Вырученные деньги тратил на еду и спиртное.

Подозреваемого в краже задержали, в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 («Кража») УК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ареста или ограничения свободы на срок до четырех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.
 
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