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Инвестиция дня. Концерн, против которого выступали жители Сморгони, имеет виды на Витебск
Иллюстративное фото
Проект планируется реализовать на условиях СЭЗ, регистрацию предприятия предполагается осуществить до конца лета. Площадка под производство размером свыше 100 га выбрана в секторе №1 на территории бывшего военного аэродрома на окраине областного центра, сообщает
Австрийский концерн не впервые фигурирует в новостях. Год назад «Салідарнасць» рассказывала о компании «Кроноспан» и ее главе Питере Кайндле. В частности, в его биографии есть эпизод с арестом и судом за неуплату налогов. А сам концерн имеет дурную славу у экологов.
За загрязнение окружающей среды предприятие концерна в Сморгони попало в «черный список» Минприроды. Жители города активно выступали против расширения компании «Кроноспан». Но, как видим, все эти факты не отразились на планах концерна в Беларуси.
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Kronospan планирует создать деревообрабатывающее производство с объемом инвестиций не менее $ 250 млн.
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