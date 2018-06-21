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Инвестиция дня. Концерн, против которого выступали жители Сморгони, имеет виды на Витебск

22.06.2018 02:02 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Австрийский концерн Kronospan планирует создать в Витебской области деревообрабатывающее производство с объемом инвестиций не менее $ 250 млн.

Проект планируется реализовать на условиях СЭЗ, регистрацию предприятия предполагается осуществить до конца лета. Площадка под производство размером свыше 100 га выбрана в секторе №1 на территории бывшего военного аэродрома на окраине областного центра, сообщает БЕЛТА.

Австрийский концерн не впервые фигурирует в новостях. Год назад «Салідарнасць» рассказывала о компании «Кроноспан» и ее главе Питере Кайндле. В частности, в его биографии есть эпизод с арестом и судом за неуплату налогов. А сам концерн имеет дурную славу у экологов.

За загрязнение окружающей среды предприятие концерна в Сморгони попало в «черный список» Минприроды. Жители города активно выступали против расширения компании «Кроноспан». Но, как видим, все эти факты не отразились на планах концерна в Беларуси.

 
 
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Kronospan планирует создать деревообрабатывающее производство с объемом инвестиций не менее $ 250 млн.
 
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