

Фото: facebook.com/sk.press

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Фото: facebook.com/sk.press

Около 19 часов в цеху выпуска ДСП произошел взрыв, повлекший возгорание. На момент взрыва в производственном помещении находились работники. В результате пострадал 23-летний рабочий. Он с ожогами доставлен в больницу. От взрывной волны пострадали две женщины, их осмотрели медицинские работники, их жизни ничего не угрожает.Бобруйские следователи устанавливают обстоятельства происшествия: предстоит установить, не была ли нарушена техника безопасности или правила эксплуатации оборудования. Опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, а также должностные лица ОАО «ФанДОК».