ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью

22.06.2018 01:52 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: most.lifeФото: most.life
На Крымском мосту пролилась кровь. Погиб рабочий, задавленный огромным краном с грузом. Это первая гибель человека на путепроводе, открытом больше месяца назад, но, вполне возможно, что не последняя. Украина уже давно вынашивает планы атаки моста, а тамошние националисты способны устроить на нем кровавую провокацию.

О смерти рабочего сообщило в четверг, 21 июня, Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Правда, трагедия произошла еще 27 мая во время строительства железнодорожной арки на участке между косой и островом Тузла в Темрюкском районе Краснодарского края.

Сообщается, что один из крановщиков, перед тем как развернуть кран с грузом, не убедился, что в зоне маневра нет людей. В результате смертельные травмы получил бетонщик: его придавило грузом подъемника к металлическому ограждению рабочего моста. Смерть была мгновенной.

Как и полагается, по факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 109-й статьи Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности". Нет сомнений, что правоохранительные органы во всем разберутся и накажут виновного.

Но гибель рабочего может показаться незначительной неприятностью по сравнению с тем, какие проблемы могут создать для России на Крымском мосту наши украинские "доброжелатели". Официальному Киеву и прикормленным им радикалам открывшийся больше месяца назад путепровод по-прежнему не дает спать спокойно. В Незалежной периодически раздаются призывы в пользу захвата моста или его уничтожения. И не факт, что рано или поздно звучащие с Украины угрозы не воплотятся в реальность.

Так, еще до открытия моста агрессивные намерения высказывали радикалы из "Добровольческого движения ОУН" (запрещенная в России экстремистская организация. – Прим. ред.). "Россия – как раковая опухоль. Ее надо удалять", – заявил глава движения Александр Коханивский и анонсировал проведение антироссийской акции на Крымском мосту в день его открытия. Однако церемония в итоге прошла штатно, никаких бесноватых националистов на мосту не появилось.

Своими не совсем здоровыми фантазиями делился и депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Дорогу через Керченский пролив он окрестил "вражеской инфраструктурой", посетовав, что она соединяет "оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора".

На этом поток шизофреничного сознания украинского парламентария не закончился. Мосийчук заявил, что мог бы лично взорвать Крымский мост. Но выдвинул условие – сделает он это лишь в том случае, если станет министром обороны.

Угрозами в адрес России разразились и на Западе. В колонке в авторитетном американском издании The Washington Examiner журналист Том Роган призвал нанести удар с воздуха по путепроводу, а для пущей убедительности даже дал инструкцию, как лучше всего это сделать. По словам автора, точечные воздушные удары сделают мост непригодным для использования.

По мнению Рогана, такая атака позволит снизить количество жертв, но в то же время прервать сообщение между Крымом и Кубанью. Даже частичное разрушение путепровода станет серьезным сигналом, что Киев не согласен с политикой Москвы в отношении полуострова, добавил журналист.

В итоге разгорелся международный скандал, российский МИД выступил с резким осуждением автора. Сам американский журналист ответил, что нисколько не сожалеет о сказанном, и добавил, что получил поддержку от украинской стороны. По его словам, он "замечательно поговорил" на этот счет с главой МИД Незалежной Павлом Климкиным.

Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью

Фото: most.lifeФото: most.life

Ничего удивительно в этом нет, ведь нанесение удара по мосту уже обсуждали в Киеве, причем не в каких-то маргинальных кругах, а на самом высоком уровне. По признанию бывшего заместителя начальника Генштаба вооруженных сил страны Игоря Романенко, Украина могла бы использовать для этих целей авиацию, а также ракетные установки наземного и морского базирования. "Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма", – сказал генерал.

Судя по заявлениям наших украинских "партнеров", а также их западной "группы поддержки", Крымский мост так просто в покое не оставят. Для Киева он, очевидно, как кость в горле, ведь, связав полуостров с "большой землей", Россия серьезно укрепляет свои позиции в Северном Причерноморье, лишая Незалежную даже призрачных шансов на возвращение региона.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Крымском мосту пролилась кровь. Погиб рабочий, задавленный огромным краном с грузом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Известный певец унизил Бузову словами Путина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Чырвоны Кастрычнiк
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Прамень
Раёны весник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика