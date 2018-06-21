Известный певец унизил Бузову словами Путина



Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий сначала предложил Ольге стать солисткой его группы. Мол, это повысит ее рейтинг на рынке невест.задался вопросом артист –В доказательство Сергей привел яркий пример из жизни. Любая не особо стройная фанатка во время концерта "Коррозии металла" может перевоплотиться в востребованную у противоположного пола барышню.объяснил свою позицию артист журналистам Daily Storm, которые предложили Пауку рассмотреть певицу в качестве будущей жены.Также артист отметил, что не прочь пообщаться с Ольгой, так сказать, в неформальной обстановке.пообещал Бузовой Паук.Добавим, что Ольга вскоре отправится на поиски любви в новое телевизионное Шоу "Замуж за Бузову". Проект является женским аналогом реалити "Холостяк". Суть его в том, что героиня будет выбирать мужчину в ходе свиданий в различных локациях и ситуациях.