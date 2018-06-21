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Синоптики дали новый прогноз на лето

22.06.2018 01:38 — Разное | UDF  
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Фото: из открытых источников
Многие отметили, что эта неделя выдалась достаточно жаркой. Стало известно, что в дальнейшем стоит ожидать более теплой погоды.

Ожидается, что пятница по-прежнему будет теплой. По всей территории страны также объявлен оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра. Температура воздуха днем прогреется до 28 градусов выше нуля.

Стало известно, что весь следующий летний месяц будет достаточно теплым. Лето порадует жителей страны хорошей погодой, которая позволит насладиться отдыхом на природе. Иногда погода все же будет меняться в июле и в начале августа. Будут также отмечаться похолодания, но температура воздуха все равно будет оставаться на уровне выше нормы на Европейском континенте.

Стоит отметить, что такая жаркая погода негативно сказывается на почве. Так, практически на всей территории страны отмечается засуха посевов.

Специалисты также прогнозируют среднюю урожайность грибов.

 
 
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Многие отметили, что эта неделя выдалась достаточно жаркой. Стало известно, что в дальнейшем стоит ожидать более теплой погоды.
 
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