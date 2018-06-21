Внезапно узнавший о своем диагнозе врач-онколог дал советы больным раком



Андрей Павленко

В марте этого года он узнал, что у него рак желудка третьей стадии, а шансы на выздоровление всего 5 процентов.Сейчасведет свой блог в Интернете и практически каждый день рассказывает о том, как борется с болезнью, возвращая тем самым надежду сотням больных.В программе врач откровенно рассказывает о том, каково это: в расцвете лет, на вершине карьеры узнать о страшном диагнозе и о том, сколько осталось жить. У него – трое детей. Две старшие девочки уже понимают, что происходит, а маленький сын, о котором так мечтал Павленко, разумеется, нет.— говорит хирург. Он уже начал записывать свои мысли – рекомендации детям, как вести себя в различных жизненных ситуациях, и старается проводить больше времени с семьей:Первый вопрос, который возникает у тех, кто узнает об этой истории: как врач-онколог сам пропустил у себя симптомы болезни?— отвечает Павленко. Во-вторых, поясняет он, его возраст – 39 лет – не характерен для подозрений на рак желудка.— объяснил врач.На вопрос, есть ли новые (возможно, даже несертифицированные) препараты для продления жизни раковых больных, Павленко отвечает, что не видит смысла в его случае отступать от известных протоколов лечения, которое начинается с химиотерапии.Жена Павленко Анна говорит, что ее жизнь разделилась на "до" и "после". Сначала она очень хотела помочь, но не знала чем, и оттого раздражала мужа навязчивой заботой.Теперь же они стараются жить, как ни в чем не бывало, разве что теперь Анна готовит другую еду, а неблагоприятный исход болезни Анна не хочет даже рассматривать. Андрей же рассказывает, что решение вести блог пришло, как только он узнал свой диагноз.поясняет он. —— советует врач в этой тяжелой жизненной ситуации.В студию программы пришли те, кто сам или чьи близкие столкнулись с этой болезнью: дочьАлександра, вылечившаяся от рака певица, телеведущий, который сейчас сам лечится от этого заболевания.Какие советы дают они, что говорят Андрею Павленко, что рекомендует еще он сам людям с этой болезнью, как отреагировали его коллеги-врачи, узнав о его диагнозе, и почему он решил отметить свое 40-летие, вопреки суеверию? Ответы – в программена телеканале