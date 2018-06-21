Суд Новгородской области арестовал главу местного управления «Роспотребнадзор» (федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в России) Анатолия Росоловского.





По ходатайству следствия суд арестовал руководителя управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолия Росоловского.



Чиновник обвиняется в получении взятки в виде стоматологических услуг на 496 тыс. рублей от директора ООО «Белгранкорм» за общее покровительство pic.twitter.com/9lnTp4jP7N — Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 июня 2018 г.

Его обвиняют в получении взятки в виде стоматологических услуг на сумму 496 000 российских рублей ($ 7750) от директора компании «Белгранком», сообщает в «Twitter’а» Следственный комитет РФ.