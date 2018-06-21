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Российский чиновник брал взятки "пломбами в зубах"
Суд Новгородской области арестовал главу местного управления «Роспотребнадзор» (федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в России) Анатолия Росоловского.
Его обвиняют в получении взятки в виде стоматологических услуг на сумму 496 000 российских рублей ($ 7750) от директора компании «Белгранком», сообщает в «Twitter’а» Следственный комитет РФ.
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Суд Новгородской области арестовал главу местного управления "Роспотребнадзор" Анатолия Росоловского.
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