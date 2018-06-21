День памяти и скорби: в Бресте прошел митинг-реквием

Сегодня день начала Великой Отечественной войны. Первой удар противника 22 июня 1941 года приняла на себя Брестская крепость. Фашисты планировали завоевать ее за несколько часов. Но сражались почти месяц. И сегодня в Бресте проходят памятные мероприятия. На них присутствует корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Действительно, сегодня грустная дата. День начала войны. И именно Брестская крепость первой приняла на себя удар фашистов. И не удивительно, что именно здесь сегодня проходят масштабные акции. Этому не помешала непогода. Был дождь, но люди продолжали идти в крепость.

В три часа здесь начался митинг-реквием. Минута молчания, песни военных лет. На площадь церемониалов внесли флаг Беларуси и знамя Брестской крепости. За действием наблюдали несколько тысячи зрителей. После все возложили венки и цветы к Вечному огню. На митинге-реквиеме присутствовали многочисленные делегации, военные, руководство города и региона.

К пяти утра события этой ночи перенеслись на Кобринское укрепление, где развернулось представление, повествующее о первых днях героической обороны. Бои воспроизвели в деталях. В реконструкции использовали настоящее оружие. Пройти на территорию нельзя даже журналистам, и дело даже не в безопасности. Находиться в зоне боя можно только в форме образца 1941 года. Всего в Брест съехалось более 500 реконструкторов: от Испании до Китая.

Брестская крепость – действительно героическое место. Гитлеровские войска планировали взять крепость за несколько часов. Предварительное время окончания операции – в полдень. Они и подумать не могли, что оборона цитадели затянется на 32 дня. Не было ни еды, ни воды, ни медикаментов. Все подступы к реке Мухавец – единственному источнику воды – были перекрыты войсками вермахта. От жажды люди сходили с ума, но не сдавались.

Сегодня в Беларуси День памяти и скорби. Памятные мероприятия пройдут не только в Бресте, во многих городах страны. Ведь Беларусь понесла невосполнимые потери – погиб каждый третий житель.