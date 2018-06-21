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Бывшая д. Фатынь, Шумилинский р-н (Витебская область). Видео прислала Наталья Черненко
Здравствуйте. Зовут меня Наталья Черненко – родом из Витебска, проживаю в Москве.
В прошлом году начала восстанавливать историю моих предков по рассказам родственников, по фотографиям и письмам, сохранившимся еще с довоенных лет. Оказалось – очень увлекательное занятие! Одна из ветвей нашей большой семьи проживала до 1975 года в деревне Фатынь Бешенковичского района Витебской области.
Фатынь исчезла с географических карт в 2004 году (территория сейчас относится к Шумилинскому району), но любовь к малой родине осталась в сердцах её бывших жителей и передаётся по наследству. Видео делала для нашей семьи – потомков Никиты Дорофеевича и Марфы Фёдоровны Шиёнок.
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Здравствуйте. Зовут меня Наталья Черненко – родом из Витебска, проживаю в Москве. В прошлом году начала восстанавливать историю моих предков по рассказам...
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