"Может ли жена получать мою пенсию, если я умру раньше нее?" 10 важных вопросов и ответов о пенсиях

Можно ли рассчитывать на пенсию близкого родственника в случае его смерти? В каком случаем можно получить пенсию за год до выхода на заслуженный отдых? ИП не платил страховые взносы несколько лет. Учтут ли их при назначении пенсии? Когда в Беларуси повысят трудовые пенсии? На эти и другие вопросы ответили специалисты Минтруда во время онлайн-конференции «Вопросы пенсионного обеспечения».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Про повышение трудовых пенсий

— Возможность повышения пенсий в 2018 году будет определяться с учетом имеющихся средств в бюджете фонда соцзащиты населения, — отметила начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Наталья Мурашкевич.

Напомним, с 1 мая в Беларуси выросли трудовые пенсии — в среднем на 5,4%, а также увеличились минимальные трудовые и социальные пенсии, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума.

— По статистике самые высокие трудовые пенсии назначаются в Минске (средний размер трудовой пенсии в мае 2018 г. составил 355,20 руб.), наименьший размер этой пенсии зафиксирован в Брестской области — 319,73 руб. Причина таких расхождений — межрегиональные различия в уровне заработной платы, из величины которой исчисляются трудовые пенсии, — отметила во время онлайн-конференции заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Лариса Яшкова.

Можно ли получать пенсию близкого родственника в случае его смерти?

— Я военный пенсионер, моя супруга не имеет достаточного страхового стажа и через два года будет претендовать только на социальную пенсию по возрасту. Может ли она в случае моей смерти получать мою пенсию? — поинтересовались у специалистов Минтруда во время онлайн-конференции.

— Нет, получать вашу пенсию она не сможет. Однако законодательством предусматривается возможность назначения супруге умершего пенсии по случаю потери кормильца. За консультацией по вопросу назначения такой пенсии Вашей супруге как члену семьи военнослужащего рекомендуем обратиться в пенсионную службу облвоенкомата по месту жительства, — пояснила Наталья Мурашкевич.

Где можно узнать, какая сумма накопилась на персональном пенсионном счету?

— Во многих странах пенсионер знает, сколько средств находится на его персональном пенсионном счету. Где можно посмотреть, какая сумма находится у меня, сколько взносов в ФСЗН отдано мною за свою жизнь? — спросили у представителей Минтруда.



Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

— Информацию об уплате работодателем страховых взносов, можно получить в районном отделе Фонда социальной защиты населения за период с 1 января 2003 года, то есть с даты введения индивидуального (персонифицированного) учета, — уточнила Лариса Яшкова.

Можно ли получить пенсию заранее, если не можешь найти работу?

Я уже несколько месяцев не работаю. До пенсии по возрасту мне еще ждать полтора года. Можно ли в такой ситуации оформить пенсию раньше? — поинтересовались во время онлайн-конференции.

Такая возможность предусмотрена, уточнила Наталья Мурашкевич.

— Если вы будете зарегистрированы безработной с правом на пособие по безработице в течение 52 календарных недель (такое право предоставляется женщинам при стаже работы не менее 33 лет), то при отсутствии возможности для вашего трудоустройства по предложению органа по труду, занятости и социальной защите вместо пособия по безработице с вашего согласия вам может быть назначена досрочно пенсия по возрасту, но не ранее чем за один год до достижения общеустановленного пенсионного возраста, — уточнила специалист. — Обязательным условием для назначения такой пенсии является также и наличие стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов установленной законодательством продолжительности — в 2018 году не менее 16 лет 6 месяцев.

Как подтвердить стаж работы, если потерялась трудовая книжка?

У представителей Минтруда также поинтересовались, как подтвердить трудовой стаж при назначении пенсии, если потеряна трудовая книжка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За подтверждением периодов работы нужно обратиться за справками к бывшим работодателям (их правопреемникам) или в архивы, уточнила Лариса Яшкова.

— После 1 января 2003 года периоды работы подтверждаются выпиской из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, которая при обращении за назначением пенсии будет запрошена органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, из районного отдела Фонда социальной защиты населения, — добавила специалист.

Снизят ли страховой стаж для некоторых родителей детей-инвалидов?

На вопрос, планируется ли уменьшение страхового стажа для родителей, которые воспитывали детей-инвалидов менее 8 лет, заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков ответил:

— Введение новых пенсионных льгот (снижение пенсионного возраста и уменьшение требуемого стажа работы с уплатой взносов) для родителей, воспитывавших ребенка-инвалида менее восьмилетнего периода, не планируется.

— У женщины требуемый страховой стаж (16 лет 6 месяцев — 20 лет) формируется в течение всего трудоактивного периода — в среднем, около 40 лет (начиная с 18 лет и до назначения пенсии). Даже с учетом отвлечения на уход за малолетними детьми (до трех лет) и на пятилетний уход за ребенком-инвалидом, требования по страховому стажу остаются посильными, — сказал замминистра труда и соцзащиты.

Увеличат ли размер социальной пенсии?

На вопрос, планируется ли повысить размер социальной пенсии, которая выплачивается тем, кому отказано в назначении трудовой пенсии из-за нехватки страхового стажа, заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков ответил:

— По статистическим данным за май 2018 г. средний размер социальной пенсии — 191,45 руб., это выше бюджета прожиточного минимума пенсионера (157,50 руб.), — отметил Валерий Ковальков. — В основном социальную пенсию у нас получают дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и инвалиды с детства. Размеры пенсии у них разные — от 154,94 руб. (у инвалидов 3 группы) до 227,24 руб. (у инвалидов 1 группы, детей-инвалидов с четвертой степенью утраты здоровья).

В Минтруда напомнили, что социальная пенсия назначается женщинам старше 60 лет, мужчинам старше 65 лет, не имеющим права на трудовую пенсию из-за отсутствия требуемого стажа работы с уплатой взносов.

— Численность таких пенсионеров 3,6 тыс. человек (всего 5 процентов от общего числа получателей социальной пенсии или 0,14 процента от общей численности пенсионеров). Многие из тех, кто сегодня получает данную пенсию, не отработали в течение трудоактивного периода даже 5 лет, — сказал Валерий Ковальков.

ИП не платил страховые взносы несколько лет. Учтут ли их при назначении пенсии?

С 1999 по 2001 годы была индивидуальным предпринимателем. Пенсионные взносы не платила, так как это было не обязательно. В 2005—2011 годах оказывала услуги физическим лицам по гражданско-правовым договорам также без уплаты пенсионных взносов. Войдут ли эти периоды моей работы в стаж для назначения пенсии?

Мурашкевич Наталья Владимировна:

Нет, оснований для учета этих периодов в стаж не имеется. Согласно законодательству в стаж работы для назначения пенсии и исчисления ее размера не учитываются периоды предпринимательской, иной деятельности, в течение которых уплата страховых взносов в установленном порядке не производилась.

Расходы на пенсии падают, на детские пособия растут. Будут ли устранять этот дисбаланс?

Во время онлайн-конференции также обратили внимание на то, что в структуре расходов ФСЗН «доля пенсий уменьшается, тогда как заметно вырос удельный вес детских пособий (ежемесячные пособия по уходу за ребенком, единовременные выплаты при рождении ребенка). При этом размеры таких пособий растут опережающими темпами по отношению к трудовым пенсиям». У представителей Минтруда поинтересовались, планируется ли исправлять подобный дисбаланс и каким образом.

— Работники, которые получают пособия, также вносили свой «вклад» — уплачивали взносы на государственное социальное страхование. То есть основания на получение выплат из средств государственного социального страхования у них такие же, как и у пенсионеров. Представляется уместным отметить, что так называемое детское пособие предназначено для материальной поддержки двух персон — матери и ребёнка, — сказала Наталья Мурашкевич. — В целом пенсионеры и дети — обе эти категории нуждаются в государственной поддержке. Однако более негативные последствия за снижением рождаемости. В конечном счёте от этого будет зависеть наполняемость фонда соцзащиты в будущем. И это нельзя не учитывать.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Про пенсионный онлайн-калькулятор

У представителей Минтруда также поинтересовались, насколько велика погрешность в расчете своей будущей пенсии на специальном онлайн-калькуляторе на сайте соцзащиты.

— Пробовала самостоятельно рассчитать свою будущую пенсию через онлайн-сервис на государственном сайте, но для работающего человека это непросто, потому что индивидуальный коэффициент заработка подставляешь приблизительный, как и стаж работы (я указывала минимально необходимый для получения трудовой пенсии). Насколько велика в таких приблизительных подсчетах погрешность? — спросили у представителей ведомства.

— Если для расчета пенсии указывается только минимально необходимый для назначения пенсии стаж (например, в 2018 году — 16 лет 6 месяцев работы с уплатой взносов), то погрешность в таком расчете, конечно, будет существенной. Ведь сегодня на пенсию по возрасту женщины выходят при стаже в среднем около 33 лет (максимальный стаж, который может быть учтен при расчете пенсии женщине — 40 лет), — уточнила Наталья Мурашкевич.

По словам специалиста, чтобы снизить погрешность при расчетах, «можно самостоятельно оценить длительность имеющегося стажа работы и других учитываемых видов деятельности (учебы, военной службы, ухода за детьми, инвалидом 1 группы или престарелым) — в полных годах (по трудовой книжке и иным документам — дипломам, справкам и т.п.)».

— Также оценить величину собственного заработка (до уплаты налогов) за последние 20−25 лет работы в сравнении со средней зарплатой по республике. Если зарплата была на уровне средней, то индивидуальный коэффициент заработка (ИКЗ) ориентировочно составит 1, если в два раза выше средней — ИКЗ составит 2, наполовину ниже средней зарплаты — 0,5, — добавила специалист Минтруда.

Она привела пример: у женщины, имевшей в течение 20 лет работы перед назначением пенсии заработок, сопоставимый со средним по стране (ИКЗ около 1), размер пенсии в зависимости от стажа может варьироваться примерно от 250 рублей (при 20-летнем стаже) до 350 руб. (при 40-летнем стаже). При 30-летнем стаже размер пенсии составит порядка 300 рублей.

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