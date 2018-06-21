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22 июня 1941-го: как Беларусь встретила врага
22.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Воскресное утро 22 июня 41-го вспоминает Беларусь. Ее города и села первыми приняли на себя удар немецкой армии. О подвиге солдат и офицеров – корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.
Для пограничников 17-го Брестского отряда борьба с немцами началась в ночь на 22 июня. Бойцы ликвидировали диверсантов из полка «Бранденбург800», которых перебросили через границу в товарных вагонах с двойным дном. Но уже утром город был взят. И только Брестская крепость продолжала держать оборону.
Той ночью еще одно обстоятельство стало решающим для советских бойцов: распоряжение главнокомандующего. Командиры на местах видели, что происходит, но ослушаться не могли.
Подвиг оборонявших Брестскую крепость нельзя сравнить ни с чем. По гарнизону били артиллерийские орудия. Это был один из самых мощных артударов за всю историю Второй мировой войны.
Уже к середине дня 22 июня на многих участках фронта немцам удалось продвинуться на десятки километров. Но и здесь они столкнулись с яростным сопротивлением – на пути моторизованных штурмовых батальонов встали доты. Еще в ночь на 22 июня был дан приказ: не выходить! Запертые в бетонных мешках бойцы понимали: живым не выберется никто.
«Немцы затапливали эти доты, люди захлебывались. Немцы через отверстия для перископов, вентиляционные отверстия спускали 150-килограммовые заряды взрывчатки и взрывали доты вместе с их гарнизонами», – говорит историк Василий Киселев.
Когда у защитников дотов закончились боеприпасы, наступила тишина. Но спустя несколько минут из-под толщи бетона донеслись голоса в последние минуты жизни бойцы пели «Катюшу».
Немцы продвигались вглубь Беларуси стремительно - 60 км в сутки. Таким был первый день самой кровопролитной войны XX века.
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Белорусские города и села первыми приняли на себя удар немецкой армии.
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