В День Независимости гродненцы смогут подняться в небо на воздушном шаре

На площади Тизенгауза 3 июля гродненцам предложат необычный аттракцион. Если погода будет способствовать планам, в главный государственный праздник каждый желающий сможет увидеть город с высоты птичьего полета.





Воздушный шар не отправится в свободное плавание – его будут удерживать специальные тросы. Но новые впечатления с высот о городе гарантированы каждому, кто решится в прямом смысле слова взлететь.









Напомним, главное условие, при котором пока только планам суждено сбыться – безветренная погода.







