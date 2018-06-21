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Кино и музыка - бесплатно, вечеринка - за деньги. Куда пойти в выходные в Минске

22.06.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Лето оставляет место для маневров тем, у кого в кармане пусто. Бесплатное кино в Верхнем городе, «Джазовые вечера» и футбольные фан-зоны: бюджетных развлечений в эти выходные — хоть отбавляй. Лучшие ивенты — по традиции в подборке AFISHA.TUT.BY.

Фестиваль «Купальскае кола»


Фото предоставлено организаторами

Когда: 22, 23 июня.

Где: «Дримленд».

Сколько: от 22,50 рублей за день до 37,50 — за два.

Юбилейный фестиваль «Купальскае кола» собрал в лайнапе аж два десятка белорусских музыкантов во главе с «Крамбамбулей». Но и кроме музыки гостям будет чем заняться. В программе — мастер-классы, кирмаш, веревочный городок, стрельба из лука, традиционные купальские гуляния, квест-рум, аттракционы и, конечно же, фудкорт. А для тех, кому все надоест, — зона с трансляцией ЧМ по футболу.

ЧМ по футболу в городе


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Когда: каждый день.

Где: полный список площадок тут.

Сколько: смотреть — бесплатно, выпить и перекусить — как пойдет.

Кстати о футболе. Вы уже знаете, что прямо в центре Минска — на Октябрьской площади — открылась огромная фан-зона? Здесь можно собраться большой компанией за длинным деревянным столом, заказать пенных напитков, поиграть в кикер и, конечно же, посмотреть матчи. Кто любит места поживописнее, отправляйтесь в Krynica-Arena на пр-т Победителей, около Дворца спорта. Наконец, поклонникам комфорта и больших экранов мы рекомендуем увидеть хотя бы один матч в HD-качестве в залах кинотеатра Silver Screen в ТЦ «Арена-Сити».

«Рыбка Понье» в белорусской озвучке


Когда: 22−24 июня.

Где: все кинотеатры сети Silver Screen, «Москва».

Сколько: от 6 рублей 50 копеек.

Продолжение проекта «Беларускія ўікэнды». В ближайшие выходные минчане могут предаться очарованию японской анимации и посмотреть «Рыбку Понье» Хаяо Миядзаки. Лет 6−7 назад картина выходила в минский прокат, но в русской озвучке. Сейчас же есть шанс услышать номинанта на «Золотого льва» в Венеции по-белорусски.

«Петля пристрастия» в «Корпусе»


Когда: 22 июня в 19.00.

Где: «Корпус».

Сколько: 22 рубля (предварительно).

Одна из главных групп современной белорусской музыки, короли пост-панка дают большой сольный летний концерт — почему бы не потратить на него вечер пятницы. Как бонус: после или до концерта можно прогуляться в новомодные пространства «Гастродвор» — чтобы выпить, и «Песочница» — чтобы перекусить фастфудом.

«Пешеходка» в Верхнем городе


Когда: 23 июня с 14.00.

Где: площадки Верхнего города.

Сколько: бесплатно.

По традиции много всего интересного на «Пешеходке», благодаря которой каждую летнюю субботу Верхний город по-европейски оживает и обрастает уличными музыкантами и танцами. Так, в 20.00 в Музыкальном переулке можно будет совершенно бесплатно послушать NaviBand, а в 22.00 потанцевать под Waggabund. Остальное расписание смотрите тут.

«Джазовые вечера с Банком БелВЭБ»


Когда: 23 июня, 20.30.

Где: у Ратуши.

Сколько: бесплатно.

Если вы соскучились по бесплатным вечерам джаза у Ратуши, то у нас для вас хорошие новости: они стартуют уже в субботу. Всего в этом году будет три вечера, на которых выступят музыканты из Беларуси, Бразилии, Франции, Кубы, США, России, Израиля, Германии.

В ближайшие выходные вас ждет вечер латиноамериканского джаза. На сцену выйдет бразильский вокалист и гитарист Жоандер Сантос, американец Алекс Сипягин сыграет на трубе, белорус Владимир Михнович — на саксофоне, а Дмитрий Бударин — на тромбоне. А чтобы вдохновиться, послушайте виртуозную игру 14-летнего тромбониста, который откроет вечера у Ратуши.

Open Air Cinema


Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Когда: 23 июня, 21.30.

Где: Верхний город, дворик отеля «Монастырский», улица Кирилла и Мефодия, 6.

Сколько: бесплатно.

И снова напоминаем про один из лучших вариантов бесплатного свидания. Пригласите девушку посмотреть кино под открытым небом — романтично, дешево, эффектно. В рамках проекта Open Air Cinema на сей раз покажут французский фильм-катастрофу «Ураган: Одиссея ветра». У зрителей будет возможность отследить путь «взбунтовавшегося ветра» от Африки до берегов Америки на протяжении 1000 съемочных дней, как это делала команда отважных кинематографистов и представителей NASA, находясь в самом сердце стихии. Ценой их невероятных усилий был создан «уникальный экранный документ и одновременно завораживающее зрелище». Как вы сами понимаете, это must see.

Вечеринка "Сияние Open air"


Когда: 23 июня с 23.00.

Где: Ok16.

Сколько: 10−15 рублей.

Премьера проекта ''Малое и Большое Сияние'' на территории аутентичного индустриального окружения пространства Оk16. Если вы не против, когда много электронных лайв-артистов собираются вместе под одной крышей, вам понравится. Две независимые сцены будут работать нон-стоп 10 часов на территории бывшего завода МЗОР. И вот кто зарядит этот марафон:

Secret Guest (LIVE),

Atlantech Squad (LIVE),

Dirty Owl (LIVE),

I/Dex (LIVE),

Methodical (LIVE),

OdeB (LIVE),

Budzko,

Gasanov,

Azbukin.

Если надоест безудержно тусоваться, можно зависнуть в релакс-зоне или сходить перекусить-выпить на фудкорт.

 
Теги: Минск
 
 
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Бесплатное кино в Верхнем городе, "Джазовые вечера" и футбольные фан-зоны: бюджетных развлечений в эти выходные - хоть отбавляй.
 
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