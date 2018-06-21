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Это магия. Посмотрите, как японский стилист меняет внешность своих клиентов до неузнаваемости

22.06.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Парикмахер-стилист из Токио радует своим мастерством не только клиентов, но и подписчиков в соцсетях. Он записывает короткие видео о трансформациях тех, кого стрижет, и эти ролики — лучшая реклама, которая может быть у любой парикмахерской. Но приятнее всего видеть в его постах, как клиенты с новой стрижкой обретают больше уверенности в себе.


Фото: истаграм @ld_shou

Виртуозный стилист Сёу Оцуки из Токио преображает своих клиентов до неузнаваемости, но особую известность ему принесли короткие видео, которые он снимает о каждом из них. У него уже 17 тысяч подписчиков в инстаграме, а видео смотрят сотни тысяч человек, пишет SoraNews24. Секрет прост: резкие перемены во внешности посетителей, а главное — их явная радость от нового облика. Лучше всего рассматривать мастерство Оцуки на тех видео, где его клиенты поначалу немного стесняются. Как этот молодой человек, прическа которого ничем не примечательна, пока парикмахер не подносит металлическую расческу к объективу камеры. А затем происходит магия, и клиент предстает в новом виде.

 

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Японский стилист показывает магические трансформации своих клиентов
 
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