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Это магия. Посмотрите, как японский стилист меняет внешность своих клиентов до неузнаваемости
Парикмахер-стилист из Токио радует своим мастерством не только клиентов, но и подписчиков в соцсетях. Он записывает короткие видео о трансформациях тех, кого стрижет, и эти ролики — лучшая реклама, которая может быть у любой парикмахерской. Но приятнее всего видеть в его постах, как клиенты с новой стрижкой обретают больше уверенности в себе.
Виртуозный стилист Сёу Оцуки из Токио преображает своих клиентов до неузнаваемости, но особую известность ему принесли короткие видео, которые он снимает о каждом из них. У него уже 17 тысяч подписчиков в инстаграме, а видео смотрят сотни тысяч человек,
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