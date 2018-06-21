Это магия. Посмотрите, как японский стилист меняет внешность своих клиентов до неузнаваемости

Парикмахер-стилист из Токио радует своим мастерством не только клиентов, но и подписчиков в соцсетях. Он записывает короткие видео о трансформациях тех, кого стрижет, и эти ролики — лучшая реклама, которая может быть у любой парикмахерской. Но приятнее всего видеть в его постах, как клиенты с новой стрижкой обретают больше уверенности в себе.



Фото: истаграм @ld_shou