Второй матч Бразилии и две битвы за плей-офф. Каким будет 22 июня на ЧМ по футболу

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Чемпионат мира по футболу продолжает набирать ход. У команд уже нет остается права на ошибку, а потому матчи становятся все более драматичными и принципиальными. В четверг в России пройдут три важных поединка.

15.00. Бразилия - Коста-Рика

Бразильские футболисты намерены одержать свою первую победу на чемпионате. В первом туре они сыграли вничью со Швейцарией, еще одна осечка поставит главных фаворитов турнира в крайне затруднительное положение. Их соперник - команда Коста-Рики, знатно покусавшая фаворитов на прошлом мундиале.



Фото: Reuters

18.00. Исландия - Нигерия

Этот матч крайне важен для каждоый из сборных. Исландия в первом туре сыграла вничью с Аргентиной, а Нигерия уступила Хорватии. Каждой из команд нужна победа, иначе они подарят отличные шансы аргентинцам.

21.00. Сербия - Швейцария

Швейцарцы смогли отобрать очки у Бразилии, но это не будет иметь значение, если они проиграют сербам, которые победили Коста-Рику. Балканцам нужна именно победа. Иначе им придется отбирать очки у Бразилии.

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