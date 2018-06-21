Смерть любимого от рака, стычка с бандитом и нападки на президента Америки. Яркие факты о Мерил Стрип

Сегодня прекрасной Мерил Стрип исполнилось 69 лет — не верится, правда? Давайте вспомним интересные факты о талантливой актрисе и о том, как она стала той, кого мы так любим.





Мама-художница

Мэри Луиз Стрип родилась в Нью-Джерси 22 июня 1949 года. В ней течет швейцарская, ирландская и голландская кровь. В семье (как у всех протестантов) присутствовал культ труда и вера в справедливость. А еще — непривязанность к материальным ценностям.

Искусство — в любом его проявлении — любили и уважали в семье. А как иначе, если твоя мама — художница? По воспоминаниям Мерил: «Стоило маме зайти в комнату — и, казалось, там становилось светлее. Мне всегда хотелось быть на нее похожей…». Отец работал в фармацевтической компании.

Первая роль будущей актрисы — в школьной постановке. Мэри играла Деву Марию с куклой-Иисусом на руках, и весьма впечатлила своих первых фанатов — братьев Дэна и Гарри — сосредоточенностью на действии и серьезностью…





Драматическое искусство Мэри продолжила изучать в колледже, в Йельской драматической школе. Потом отправилась на взятие Бродвея. Тогда она окончательно стала Мерил. Мерил Стрип.

На шекспировском фестивале актриса играла в «Укрощении строптивой» и «Генрихе V». Первую почетную премию США «Тони» Мерил получила за работу в пьесе «27 вагонов хлопка».

40 лет назад актриса снялась в своей первой полнометражной картине «Джулия», там была небольшая роль, но лента «Джулия» получила 3 премии «Оскар», и актриса Мерил Стрип была замечена режиссерами. Ее позвали в драматическую ленту «Охотник на оленей». Мерил согласилась играть в ней только по одной причине: там был занят ее возлюбленный, актер Джон Казале, и было ясно, что это его последняя роль… «Охотник на оленей», к слову, был номинирован на 9 премий «Оскар» и получил 5 из них.

Личная трагедия

Репетируя в постановке «Мера за меру», Мерил Стрип влюбилась (взаимно) в актера Джона Казале (вы можете вспомнить его по роли в «Крестном отце», где он сыграл Фредо Корлеоне).

Состоялась помолвка и вроде бы все шло хорошо, но у Джона внезапно диагностировали быстро прогрессирующий рак, поражавший костный мозг.





Мерил была с Джоном последние дни его жизни: снималась в известном в Америке и Западной Европе сериале «Холокост» и не имела права отказаться от них, ведь денег на неустойку не было, да и гонорар был совсем не лишним в тяжелой ситуации. Роль Инги Хельмс, немки, вышедшей замуж за художника-еврея, принесла Мерил Стрип ее первую премию «Эмми» за лучшую женскую роль. Но актриса не приехала за наградой, по ее словам, тогда все это просто не имело никакого значения. «Эмми» привезли к ней на дом в простой картонной коробке.

Джон Казале умер на руках у любимой. Мерил вспоминала: «Джону было 42 года, мы были помолвлены и собирались прожить всю жизнь вместе. После его смерти я была эмоционально раздавлена, чувствовала себя старухой». И она свалилась в тяжелейшую депрессию.





Сложности с жильем

Она искала смысл жизни в работе. В Нью-Йорке Мерил в один период оказалась без жилья, и ее брат предложил ей временный вариант — пустующую квартиру своего знакомого скульптора. Но хозяин квартиры, Дон Гаммер, внезапно вернулся из Европы и уговорил Мерил не съезжать. Через полгода они поженились.

Мерил вспоминала: «Да мы с ним могли и раньше встретиться, ведь Дон учился в Йеле параллельно со мной. Мы знали, что Сигурни Уивер (наша сокурсница) встречается с каким-то потрясающим парнем, и умирали от желания на него посмотреть. Оказалось, что это и был Дон!».

Пара вместе более 36 лет. В браке родились четверо детей: сын и три дочери. Старшие девочки Мэри и Грейс — актрисы, Хэнк — музыкант. Младшая Луиза — модель, учится на актрису.



Дочери Мерил

Творческий муж

Мерил призналась в очередном интервью, что находить понимание в семье было бы сложнее, если бы она была замужем за адвокатом или бухгалтером — человеком, чья жизнь не основывается на эмоциях.

С другой стороны, у Мерил есть личное пространство, она часто ходит в театр, а муж не театрал. Зато Дон играет в гольф, а сама Мерил далека от любого спорта.



Супруг актрисы

Из воспоминаний Мерил Стрип: «Я часто относилась к нуждам и требованиям близких как к своим собственным. Наверное, в этом и заключается секрет успешного брака. Нужно уметь вовремя отступить на шаг, помнить, что ты не номер один, не единственная и неповторимая, кому все должны подчиняться. Поэтому, несмотря на все номинации и награды, в реальной семейной жизни я свое место знаю и очень счастлива, что оно у меня именно такое. Здесь меня любят и окружают любовью. А это куда как приятнее, чем быть „мировой звездой“, знаете ли».

И вот рецепт счастливой семейной жизни от Мерил Стрип: «Добрая воля, некоторая гибкость и… умение иногда заткнуться».

Юность в стиле хиппи

Юность Мэри — это молодежная революция 60-х и желание перевернуть мир. Ну и, конечно, обостренное чувство справедливости. Однажды в Нью-Йорке Мерил гуляла с подругой и заметила, как нехороший мужчина отнимал сумочку у одной дамы. Мерил среагировала моментально: с криком бросилась на бандита, который просто сбежал. Мери еще и преследовала его! Как иначе? Ведь она уверена, что зло должно быть наказано здесь и сейчас.





Да, и мы помним речь Мерил Стрип на церемонии «Золотой глобус» в 2017 году. Ей вручали награду за выдающиеся заслуги в кинематографе. В своей речи актриса говорила о поведении Дональда Трампа, троллинге по отношению к журналисту с инвалидностью из The New York Times. Мерил публично заявила, как она была шокирована отношением тогда еще будущего главы государства к сотруднику СМИ: «Я говорю о моменте, когда политик, претендующий на уважаемый пост в стране, пародировал человека с инвалидностью. Момент, когда я увидела выступление, разбил мне сердце. Это не история из кино, а случай, который произошел в реальной жизни. Подобная ситуация просто поражает до глубины души».

Интересные роли в успешных фильмах

1979 год стал очень «урожайным» на знаковые роли: Мерил Стрип снимается сразу в 3 фильмах: комедии «Манхэттен», триллере «Соблазнение Джо Тайнена» и драме «Крамер против Крамера». В последнем Мерил сыграла дизайнера Джоанну Крамер, которая судится с мужем из-за ребенка. Яркий монолог в этой ленте Мерил написала сама: режиссер Роберт Бентон сумел распознать, что сценарный вариант был создан мужчиной, и попросил актрису изменить текст «под себя». В итоге роль принесла Мерил Стрип ее первую статуэтку «Оскар».



В фильме "Крамер против Крамера" Мерил была молода и особенно хороша собой

«Выбор Софи» (режиссер Алан Дж. Пакула). Героиня Мерил, Софи, стала жертвой фашистского режима. Она пытается жить хорошо и счастливо в сытой Америке после войны. Но «ее выбор» не позволяет жить просто нормально… Мэрил Стрип умоляла режиссера взять ее на эту невероятную по накалу драматизма роль. Актриса была на пятом месяце беременности, когда получала свой «Оскар».

В «Мостах округа Мэдисон» Стрип сыграла домохозяйку, влюбившуюся в незнакомца, и на любовь всей жизни им дано всего четыре дня. Эта экранизация романа Роберта Джеймса Уоллера оказалась лучше первоисточника (что бывает нечасто в истории кино), и тут явно имела значение актерская игра Мерил Стрип и Клинта Иствуда (он же выступил режиссером).

В «Железной леди» Мерил Стрип играла экс-премьера Британии. Сама Маргарет Тэтчер сначала отказалась даже смотреть ленту… Но кинокритики оценили эту работу — и это был третий «Оскар» актрисы.



В роли Маргарет Тэтчер

Мы помним Мерил по фильму «Дьявол носит Прада» о жизни мира моды, там актриса играет редактора журнала «Подиум», прототипом которой была Анна Винтур. Для этой роли Стрип «уменьшилась» на 10 килограммов! После выхода на экраны — снова обожание зрителей и суперкассовые сборы (более $ 300 миллионов).

Вообще Мерил Стрип снялась в более чем 60 картинах, почти каждая (!) имеет какую-либо награду. 3 «Оскара», 8 «Золотых глобусов», 2 премии BAFTA и звезда на «Аллее славы».



От взгляда Миранды Пристли все внутри холодело даже у зрителей...

Наличие самоиронии и мудрости

Мерил не рассматривает свою внешность как преимущество, в отличие от большинства привлекательных актрис. Уверенность в своей привлекательности не была свойственна актрисе и в молодости, Мерил вспоминает: «Я не ценила того, что имела. В 30 лет думала, что я толстая. А сейчас смотрю „Крамер против Крамера“: нечего было переживать, я не была толстой».





Возраста Мерил, похоже, не боялась с детства: она очень любила свою бабушку, и в детстве рисовала себе на лице морщинки, а мама ее фотографировала… И на этих фото «маленькой бабушки» Мерил оказалась похожа на себя сегодняшнюю! Она призналась в одном из интервью, что хохочет, глядя на эти старые фото.

Про пластическую хирургию Мерил Стрип высказалась так: «Я думаю, люди выглядят ужасно смешно, когда их лица или какие-то части лиц заморожены. Но каждый принимает решение за себя».