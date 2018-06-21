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Международный легкоатлетический матч пройдёт 22 июня на обновлённом стадионе «Динамо» в Минске
Сегодня «Динамо» примет небывалый по своему размаху праздник лёгкой атлетики – Международный матч между сборными Беларуси, Украины, Балтийских и Балканских стран.
В программе – семь дисциплин у мужчин и женщин (бег, прыжки в длину и в высоту, метание копья, молота, толкание ядра). Заключительным видом станет смешанная эстафета 4 по 400 метров. В составе белорусской команды немало именитых спортсменов (медалисты Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы). В их числе – метатель молота Иван Тихон, метательница копья Татьяна Холодович, а также бегуньи Алина Талай и Эльвира Герман. Начало соревнований в 18.30.
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В программе – семь дисциплин у мужчин и женщин.
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