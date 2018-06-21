​День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны: Беларусь вспоминает скорбную дату

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Сегодня в Беларуси отмечается скорбная дата – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Она унесла жизни каждого третьего жителя нашей страны.

77 лет назад ранним утром 22 июня фашистская Германия напала на Советский Союз. Первым удар врага принял гарнизон Брестской крепости. По традиции каждый год на рассвете здесь проходит митинг-реквием в память о погибших. В крепость пришли ветераны, тысячи горожан и гостей (в Брест приехали делегации со всего СНГ). После митинга у Тереспольских ворот на воду Западного Буга спустили венки с зажжёнными свечами в память обо всех, кто сложил голову на этой земле. Затем пришедшие возложили венки к вечному огню и отправились на Кобринское укрепление крепости. Здесь состоялась масштабная реконструкция военных событий. За действом наблюдали тысячи зрителей.