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​Александр Лукашенко встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций

22.06.2018 08:34 — Разное | ОНТ  
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На стадионе «Динамо» Александр Лукашенко встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Глава государства отметил, что стадион готов, теперь здесь надо организовать хорошие соревнования.

Он также напомнил о планах провести встречу Европа-США по лёгкой атлетике в сентябре следующего года. Себастьян Коэ отметил, что Беларусь выполнила все обещания не только в том, что касается стадиона. А также подчеркнул значительный вклад нашей стороны в вопросы борьбы с допингом.

 
 
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Глава государства отметил, что стадион готов, теперь здесь надо организовать хорошие соревнования.
 
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