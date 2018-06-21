На стадионе «Динамо» Александр Лукашенко встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Глава государства отметил, что стадион готов, теперь здесь надо организовать хорошие соревнования.

Он также напомнил о планах провести встречу Европа-США по лёгкой атлетике в сентябре следующего года. Себастьян Коэ отметил, что Беларусь выполнила все обещания не только в том, что касается стадиона. А также подчеркнул значительный вклад нашей стороны в вопросы борьбы с допингом.